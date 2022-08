Hace 25 años: Fiestas en Montealto y los sucesores de Ullrich

El periódico del 27 de agosto de 1997 destacaba como noticias principales el paso de basura nuclear frente a Galicia, que deberá explicar el Gobierno y la victoria del Depor por 3-0 ante el Etar de Bulgaria.

Los timadores del ascensor

Una ley básica para alcanzar el éxito en un timo parece ser el aprovechar las innovaciones que se producen en la sociedad, bien desde la Administración, bien desde la vida cotidiana. No faltan, evidentemente, esas que se amparan en la bondad de la persona, en la ignorancia (bien o mal entendida) y en la guíade bolsillo para engañar y obtener un pequeño gran beneficio. La última novedad se ha dado en Montealto, en donde los vecinos denuncian que una falsa empresa les ha enviado avisos de pago por valor de 10.000 pesetas para la instalación de un servicio. En esta ocasión, los espabilados ladronzuelos se han aprovechado unas medidas establecidas por Industria que exigen a los propietarios de inmuebles modernizar los ascensores instalando una segunda puerta de seguridad en aquellos elevadores que cuenten solo con una.

Parking de La Torre l Gago

Cerrado el aparcamiento de la Torre para celebrar las fiestas de Monte Alto

Los turistas que deseen acercarse con sus vehículos a la Torre de Hércules deberán aproximarse a pie a punta Herminia. El aparcamiento habilitado frente a la ciudad deportiva quedó vedado debido a la próxima celebración de las fiestas de Monte Alto. La medida causó algún desconcierto entre los conductores, que se vieron forzados a dar marcha atrás al encontrarse con el precinto municipal. En el aparcamiento se instalarán las barracas de atracciones que amenizaran las fiestas del popular barrio coruñés.

Cristina Goás, en la sala de piano de "Presto Vivace" l Gago

Cristina Goás: “Me resulta imposible concebir la vida sin la música“

Cristina Goás sintió desde muy pequeño una inclinación irresistible hacia la música. “Soy una apasionada de la música y no entiendo vivir sin ella porque creo que es una necesidad vital en el individuo “. Su afición la llevó a compaginar sus estudios musicales con la licenciatura de Pedagogía.

Hace tres años decidió abrir la escuela de música “Presto Vivace“, a la que esta pianista se dedica desde entonces en cuerpo y alma.

Pablo y Cristian, del Club Ciclista Leyma

Ullrich ya tiene sucesores

Durante el pasado Tour de Francia, uno de los comentarios más oídos fue aquel de “Ulrich es el sucesor de Indurain“. Pues bien, parece que ahora el ciclista mantiene al menos dos herederos o, por lo menos, dos jóvenes valores a los que les gustaría llegar a ser como él. Aun va a pasar tiempo antes de que Pablo y Cristian puedan cumplir sus ilusiones pero de momento ya tienen un buen número de trofeos en sus vitrinas. Ambos pertenecen al Club Ciclista Coruñés Lema y hasta ahora, con el apoyo de entrenadores y familiares, van intentando superar las dificultades que supone la práctica de este deporte. Ya les han dicho muchas veces que si no ganan no pasa nada pero en el año que llevan compitiendo está claro que no solo se han conformado con participar. Pablo, en alevines, y Cristian, en principiantes, han dado una buena impresión gracias a su gran temporada.