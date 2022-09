Hace 25 años: Estudian demoler las viviendas del Grupo del Carmen y triunfo de Joaquín Cortés

El periódico del 3 de septiembre de 1997 abría con las declaraciones de Bebeto sobre su futuro, que "depende del presidente del Vitoria" y el espectáculo de Joaquín Cortés en el Coliseo, al que asistieron unas 3.000 personas.

Grupo del Carmen en Labañou I Gago

El Ayuntamiento quiere demoler las viviendas del Grupo del Carmen

El futuro de las viviendas del Grupo Nuestra Señora del Carmen (Labañou) pasa por su reparación integral o por su demolición y la posterior construcción de nuevos inmuebles, según explicó la concejala de Patrimonio, Carmen Marón, que no obstante especifica que cualquiera de estas dos posibilidades se realizaría "a medio o largo plazo". La concejala asegura que la media de alquiler que abonan las 254 familias de esta zona (alrededor de mil pesetas mensuales) representa una carga considerable para las arcas municipales, puesto que los costes de mantenimiento que la administración tiene que asumir son mucho mayores.

Un momento de la actuación de Joaquín Cortés en el Coliseo l Pedro Puig

Joaquín Cortés demostró la fuerza de su "Pasión Gitana"

Alrededor de 3.500 personas se dieron cita ayer en el Coliseo para ver el espectáculo del bailarín Joaquín Cortés. Las bailarinas de su compañía abrieron el espectáculo apenas 20 minutos después de la hora prevista y una vez que la organización pidió que se desconectasen todos los teléfonos móviles. Inmediatamente después apareció sobre el escenario el propio Joaquín Cortés quien, con su taconeo y sin músicos, supo arrancar gritos de ánimo del público coruñés.

Bebeto: "Soy consciente de que mi futuro está en manos de Paulo Carneiro"

Si toda la problemática suscitada a raíz del fichaje de Bebeto por el Deportivo está perjudicando a alguien, éste no es otro que el propio delantero brasileño quien, en los últimos días, está viviendo unas jornadas muy duras y maratonianas. El jugador bahiano confía en que al final se resuelva todo pero hasta el momento no tiene nada claro. "Está todo muy difícil porque Paulo Carneiro, que es el que tiene que dar el sí definitivo a mi traspaso, no está dispuesto a que me marche del Vitoria, por lo cual no sé en qué acabará todo. Soy consciente de que mi futuro está en sus manos y que es a él al que tengo que convencer".