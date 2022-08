Hace 25 años: Empieza el desguace del "Mar Egeo" y Gaspart, poco orgulloso de fichar a Rivaldo

El periódico del 22 de agosto de 1997 destacaba la recuperación por parte del Ayuntamiento coruñés de las patrullas verdes, el inicio de los trabajos de desguace del "Mar Egeo" y las declaraciones de Joan Gaspart: "No estoy orgulloso de haber fichado a Rivaldo".

Empiezan los trabajos de desguace del Mar Egeo/Gago

Una valla metálica impedirá a los turistas acercarse al "Mar Egeo

El "Mar Egeo" abandona su pacífico retiro en las costas de La Torre. La empresa adjudicataria comenzará el lunes a desguazar poco a poco los restos del petrolero. Los trabajos se iniciaron ayer con el desmonte de los terrenos próximos al buque. La presencia de la maquinaria y los obreros alertó al colectivo "A Movida", contrario a la retirada del "Mar Egeo", que dio aviso a la Policía Local, al considerar que la firma carece de licencias legales para iniciar las obras y que los trabajos se estaban desarrollando sin seguridad en medio de las familias que visitaban la zona.

El Vitoria obstaculiza la marcha de Bebeto

El Vitoria de Bahía no quiere por nada del mundo dejar marchar a su buque insignia, José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. Aunque el pase no es propiedad del conjunto brasileño, sino del Banco Excel, la tozudez de los dirigentes del club bahiano está obstaculizando el final de las negociaciones.

Joan Gaspart, en la entrevista con El Ideal Gallego

Joan Gaspart: "Fichamos a Rivaldo porque era la mejor opción del mercado español"

Johan Gaspart se alegraba de tener la oportunidad de explicarle a los aficionados deportivistas que el fichaje de Rivaldo por el Barcelona no se hizo con la intención de fastidiar, ni debilitar al Deportivo", sino porque "era la mejor opción de las que había en el mercado español". Su función fue la de ejecutar un acuerdo de la junta directiva y dar una respuesta a las peticiones del cuerpo técnico del club azulgrana. El vicepresidente del Barcelona confiesa a El Ideal Gallego que está dolido por las críticas. Desde su residencia de verano de Llavaneras dice que cumplió con su obligación hacia la entidad a la que pertenece. "No puedo decir que me sienta orgulloso de lo que habíamos hecho, pero así eran las reglas del juego", afirma. Cuando llamó a Augusto César Lendoiro lo hizo "casi pidiendo disculpas". "Yo no le llamé para presumir de que le habíamos quitado a un gran futbolista, para mofarme; al contrario", se justifica.