Hace 25 años: Concentración por el secuestro de Miguel Ángel Blanco y fichaje de Djalminha

El periódico del 12 de julio de 1997 abría con las concentraciones contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco, la rotura del emisario de Bens, que vierte aguas fecales al mar, y el fichaje del “deseado” Djalminha.

El Ayuntamiento admite que el emisario que conduce las aguas fecales al mar está roto

“Sabemos que el emisario submarino de Bens está roto desde hace algún tiempo, aunque no podemos concretar desde cuando”, señaló ayer el concejal de Obras Públicas, Florencio Cardador. El edil señaló, no obstante, que los problemas medioambientales que pueda causar este suceso son mínimos, puesto que las aguas que conducen estas grandes tuberías son princpalmente de lluvia, si bien también expulsa algunas fecales. El gobierno municipal elaboró hace varios meses un proyecto para ampliar dichas canalizaciones mil metros, lo que costaría 300 millones de pesetas. El plan fue enviado a la Xunta, que por el momento, señala Cardador, no ha tomado ninguna decisión al respecto. En la actualidad, las canalizaciones tienen 500 metros de longitud, insuficiente, según los estudios municipales.

Planta de Bens 1997

El enemigo público número uno

El escarapote (rascacio, en castellano) se ha convertido en doloroso protagonista de los arenales coruñeses. Más de 40 bañistas sufrieron ayer en el Orzán picaduras de este pez, que ha invadido los arenales desde que el sol ha hecho acto de presencia y ya son 100 sus víctimas. El pasado año atacó a un total de 450 personas.

Silencio y repulsa contra ETA en las concentraciones de toda España

Miles de ciudadanos vascos secundaron a la una del mediodía las concentraciones convocadas por los ayuntamientos de Euskadi para exigir la liberación del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido. La respuesta fue masiva en toda España y sólo HB se negó a responder ante un secuestro que movilizó a miles de ciudadanos de todo el país, convocados ante las puertas de sus ayuntamientos. En A Coruña, la concentración se celebró en la plaza de María Pita.

Concentración en María Pita por el secuestro de Miguel Ángel Blanco 1997

Djalminha jugará con el Deportivo las próximas cinco temporadas

Djalma Feitoza Dias, Djalminha, será presentado como nuevo jugador del Deportivo la próxima semana, una vez que el club coruñés y la multinacional láctea Parmalat –propietaria de los derechos del jugador a través de su división suramericana—han alcanzado un acuerdo: acepta traspasar al futbolista a cambio de mil quinientos millones de pesetas. Lendoiro destacó la relación calidad-precio de la operación recién cerrada.