Hace 25 años: Colapso en los centros comerciales y ridículo del Depor

El periódico del 8 de diciembre de 1997 destacaba como noticias principales el ridículo del Deportivo, que salía goleado de Salamanca y la masiva afluencia a los centros comerciales, que colapsaba las calles coruñesas.

Anxo Guerreiro /Xoán Álvarez

Anxo Guerreiro: "Tenemos cuatro años para forjar una alternativa creíble a Fraga"

El portavoz parlamentario de la formación EU-EG integrada en el Grupo Mixto tiene un denso historial político y social. Anxo Guerreiro, ferviente admirador de las tesis marxistas, defenderá junto con su compañero de filas una gran estrategia de las fuerzas de la izquierda. En su opinión, a Xosé Manuel Beiras, que reprocha su paso al Grupo Mixto, no le molesta esta circunstancia sino que "no contaba con tener una referencia de la izquierda democrática en el Parlamento que le va a condicionar". Sobre el futuro que le pronostica a IU, asegura que "todavía van a pasar muchas cosas, con lo cual no hay que descartar la recomposición de todo el espacio de la izquierda sin el dogmatismo que hoy impregna esa fuerza política".

Los automóviles hacían cola ayer en los accesos a los centros comerciales/ Pedro Puig

Los centros comerciales vivieron una jornada excepcional

Los consumidores despejaron ayer cualquier duda al respecto de si consideran afortunada o no la apertura de los centros comerciales en domingo, por más que le pese al pequeño comercio. Un domingo encajonado entre dos festivos, en el que la Xunta permitió la apertura de los centros comerciales, sirvió de demostración de que la compra se ha convertido en una de las actividades favoritas de los ciudadanos en sus días libres.

Leoncio Fernández Borrazás y Mario López de Diego /Gago

El Anduriño empieza a rodar

El club de patinaje de velocidad Anduriño ha iniciado la pretemporada con nuevos aires. Parte de este planteamiento novedoso se lo deben a Mario López de Diego, actual subcampeón de España de la especialidad. Este coruñés es el nuevo entrenador del Anduriño, tras regresar del País Vasco, donde aprendió gran parte de lo que sabe.