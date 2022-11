Hace 25 años: Carlos Alberto Silva abandona el Depor y el nivel del mar amenaza Santa Cristina

El periódico del 6 de octubre de 1997 destacaba la marcha de Carlos Alberto Silva del Depor y el rechazo de la Xunta a un posible cementerio nuclear en Galicia.

Paralizadas las obras de la gasolinera en A Cubela

El Ayuntamiento de La Coruña y los vecinos de A Cubela han llegado a un acuerdo para consensuar posibles mejoras en el proyecto de construcción de la gasolinera. Los vecinos, que representan a cuarenta y una familias que habitan en los edificios 26, 28 y 30 de la calle Montes, los próximos a la estación de servicio, han mantenido varias reuniones con el concejal de Aperturas, José Nogueira, y con varios representantes de la empresa concesionaria, encargada de la ejecución de las obras.

Obras en María Pita en 1997

Preocupación de los hosteleros de María Pita por las obras

La remodelación de la plaza de María Pita se ha convertido en motivo de preocupación para los hosteleros situados en la zona. El ánimo general es de desconfianza, no por los cuatro meses que el Ayuntamiento ha dicho que iban a durar las obras, sino por la demora que pueda sufrir el proyecto inicial. La valla, que por el momento sólo cubre la esquina que va desde la cafetería "La Plaza" hasta la puerta del Ayuntamiento, se irá extendiendo a todo el perímetro hasta limitar completamente el paso a la zona de los soportales.

La subida del nivel del mar amenaza "moderadamente" Santa Cristina

La Coruña dista mucho de estar con el agua al cuello a pesar de que buena parte de su historia contemporánea se edifica sobre territorios robados al mar (Ensanche, dique Barrié, Paseo Marítimo...). Mientras en el Mediterráneo los expertos dan por perdida la Manga del Mar Menor en poco menos de un siglo debido al calentamiento del globo y a los excesos urbanísticos, en las costas gallegas y, concretamente, en La Coruña, las predicciones no son tan catastrofistas, aunque invitan a la reflexión. El litoral coruñés tenía hace 55.000 años 200 metros más de playa, que ha ido perdiendo a un ritmo medio de tres kilómetros al año. Son datos de los que parte un estudio sobre la costa europea en el que participan investigadores de la Universidad coruñesa encabezado por el catedrático de geología José Antonio Vidal Romaní.

Carlos Alberto Silva, en el aeropuerto de Alvedro | Gago

La penúltima lección del profesor

"Mañana el Deportivo será un gran club". La penúltima lección de buenas maneras de Carlos Alberto Silva, al pie de la escalerilla del avión. Un deseo. Un sueño que el Deportivo persigue desde hace años y del que últimamente se está alejando peligrosamente. El consejo de administración del Deportivo remitió un anuncio publicitario a los periódicos dxt campeón y La Voz de Galicia mediante los que respondía a las informaciones publicadas por El Ideal Gallego a lo largo de estos días sobre la destitución del técnico y lo comunicó también oficialmente. El "profesor Silva" aprovechó la ocasión para reivindicar la etiqueta de buena gente que lució desde su llegada. Ni una palabra fuera de tono, ni un síntoma de rencor. Nada que hiciese sospechar que su relación con el Deportivo acabará irremediablemente en los tribunales. Antes de partir hubo un instante para la confesión. "Llegué al club. Allí me esperaban todos los consejeros. Lendoiro no estaba. Fue Dopico quien me habló mientras los demás miraban al suelo. Me recordó que los últimos resultados habían sido negativos y me dijo que el consejo había decidido por unanimidad destituirme. Después, el propio Dopico me pidió permiso para comunicar a la prensa que el cese era de mutuo acuerdo. 'Yo ya no pertenezco al club, ustedes pueden hacer o decir lo que les parezca', contesté. Desde entonces, no volví a saber nada del club".