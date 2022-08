Hace 25 años: Barrañán inaugura su paseo y el Hospital Militar empieza a equiparse

El periódico del 31 de agosto de 1997 destacaba la querella de la Xunta contra el portavoz de los socialistas por acusar al Sergas de ofrecer datos engañosos y el fallo del helicóptero, que impidió rescatar vivos a dos náufragos.

La Policía sospecha que el autor del crimen de la ronda de Outeiro conocía a la víctima

La Autoridad Judicial sospecha que el autor del crimen acaecido en el bar "O Cruceiro do Sul" era un conocido de la víctima, de 42 años, que regentaba desde hacía varios años este café, sito en el número 224 de la ronda de Outeiro. La Policía Judicial descarta, además, en un principio el móvil del robo, después de comprobar que en el bar no había signos de violencia ni destrozos. También según algunos vecinos de la zona la recaudación de la caja estaba intacta y no se detectó la falta de efectos de valor. Un familiar de la víctima recorrió por la mañana las calles del barrio en un vehíclo camuflado del Cuerpo Nacional al objeto de identificar al presunto asesino de la mujer.

Obras de reforma en el Hospital Militar l Gago

El Hospital Militar comienza a equiparse

Los equipos sanitarios comienzan a llegar al área ambulatoria del Hospital Militar. La dotación de recursos materiales y humanos es el último paso que resta para la apertura del área ambulatoria del centro hospitalario. Según previsiones de la gerencia del complejo Juan Canalejo, el Militar, ahora bautizado como "Abente y Lago" en honor a un médico militar, empezará a atender consultas en la segunda quincena de septiembre tras concluirse el pasado mes de julio las obras de remodelación. El centro hospitalario absorberá buena parte de la actividad ambulatoria del Juan Canalejo al concentrar las principales especialidades y pruebas analíticias del hospital de As Xubias, evitando a la población el desplazamiento fuera de la ciudad.

El alcalde de Arteixo, Manuel Pose, con otras autoridades, recorre el paseo maritimo de Barrañán l Gago

El Ayuntamiento de Arteixo inauguró el paseo marítimo de Barrañán

Preservar la playa de la contaminación de coches y a presión edificativa, ordenar los accesos y servicios, y dotar la zona de mobiliario urbano, aceras y carril bici. Esos fueron los tres principios básicos en la redacción del paseo marítimo de Barrañán inaugurado ayer por el alcalde de Arteixo, Manuel Pose Miñones. En el acto de inauguración al que asistieron diversos ediles de la comarca así como representantes de la Diputación Provincial y de la corporación local, el alcalde arteixán se mostró satisfecho con la actuación, "claro ejemplo de la transformación que sufrió Barrañán durante los últimos años". Pose explicó además que, en colaboración con la Demarcación de Costas, pretende llevar a cabo actuaciones similares a lo largo de la costa arteixana, desde Valcobo hasta Sabón, además de dotarla de saneamiento "para evitar residuos al mar".

Un fallo en la grúa del Helimer impidió el rescate de dos náufragos en Muxía

Varios metros de cable separaron a dos marineros del helicóptero que los había de salvar del naufragio al que no sobrevivieron. La inmovilización de la grúa del Helimer Galicia impidió que las dos víctimas del pesquero "Rey Álvarez II" a 40 millas de la costa coruñesa fueran rescatados con vida en la madrugada de ayer. Cuando tan sólo quedaban cuatro tripulantes del palangrero por rescatar, la deriva acercó peligrosamente el esquero hacia la zona donde se estaban desarrollando las tareas de rescate. En ese momento se produjo un fuerte tirón en el cable que izaba a estas dos personas, lo que obligó al helicóptero a descender hasta el mar y depositar a los dos jóvenes en el agua, cerca de la balsa de salvamento, ante la imposibilidad de izarlos o dejarlos en el barco. En unos minutos desaparecieron entre el fuerte oleaje. El Helimer permaneció en la zona hasta que la falta de combustible le obligó a trasladarse a la base. Pese a los esfuerzos, los cuerpos sin vida de los tripulantes aparecieron a primeras horas de la mañana en las proximidades de la zona cercana al naufragio.

Caramelo fue la única firma que presentó una colección para hombre l Pedro Puig

Moda gallega entre piedras centenarias

Pasaban ya algunos minutos de la hora prevista para el comienzo de Mariñán Pazo Moda y las imradas de los alrededor de quinientos invitados a la segunda edición de este desfile no podían quitar ojo a un amenazante cielo encapotado que, en algún momento, llegó a descargar con fuerza. Pero todo cambió en cuanto los modelos (dieciocho mujeres y doce hombres) comenzaron a bajar las escaleras centenarias, convertidas por un día en escaparate de las últimas tendencias de moda. Cuatro firmas coruñesas, Caramelo, Lan Andrius, Charoa y MRF, estrenaron sus coelcciones para la primavera y el verano del próximo año.