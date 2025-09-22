La ciudad recibió hace 25 años una aristocrática visita, la de la baronesa Thyssen, que inauguró la muestra de su colección privada expuesta en el Museo de Belas Artes bajo el título ‘De Van Goyen a Constable. Aspectos de la tradición de lo pintoresco en la colección Carmen Thyssen Bornemisza’. A ese acto de apertura dedicó El Ideal Gallego una de sus fotografías de primera tal día como hoy de 2000. Hace 75 años, el 22 de septiembre de 1950, el periódico informaba de que la famosa cantante coruñesa María Luisa Nache se encontraba de visita en la ciudad para descansar y estar con su familia. En 1925, hace cien años, el diario daba cuenta del banquete celebrado en el restaurante del Kiosko Alfonso en honor del escritor Adolfo Torrado.

Hace 25 años | La baronesa Thyssen inaugura la muestra de su colección privada

La baronesa Thyssen inauguró ayer, 21 de septiembre de 2000, la muestra de su colección privada que se expondrá en el Museo de Belas Artes hasta el 19 de octubre. Carmen Thyssen, que viajó a la ciudad acompañada de su hijo, Borja, aseguró que los cuadros que se pueden ver en A Coruña componen una selección personal realizada por ella misma.

De blanco y espectacular. Así acudió Carmen Thyssen a la inauguración de la exposición ‘De Van Goyen a Constable. Aspectos de la tradición de lo pintoresco en la colección Carmen Thyssen Bornemisza’. El gran interés que despertó la apertura oficial de esta exposición en el Museo de Belas Artes venía dado por dos motivos. En primer lugar, por la indiscutible calidad artística de los contenidos de la misma, una espléndida selección de los fondos de pintura holandesa, italiana y francesa entre los siglos XVI y XIX, pertenecientes a la colección privada. Y la segunda, por la expectación creada en torno a la confirmada presencia de la baronesa Carmen Thyssen, con la espontánea aparición de su hijo Borja Thyssen.

Durante el acto de apertura, el comisario de la exposición, Tomás Lloréns, insistió en la satisfacción que producía presentar estas 35 obras, confesando que había preparado la muestra “desde un gran cariño”.

Hace 75 años | La cantante María Luisa Nache vuelve a la ciudad

Con el fin de descansar una temporada al lado de su familia, ha llegado a La Coruña la eminente cantante María Luisa Nache. Durante su dilatada ausencia de nuestra ciudad ha actuado en varios países, obteniendo continuados éxitos. Dentro de pocas semanas regresará a Italia para cumplir los compromisos contraídos para la próxima temporada.

María Luisa Nache acaba de ser solicitada para estrenar la ópera dramática del maestro Conrado del Campo sobre un libro de José María Pemán, que lleva por título ‘Lola la Picotera’, la cual será puesta en escena próximamente en el Teatro Liceo de Barcelona.

Después de sus triunfos en Italia y Egipto, Nache había despertado gran expectación al encarnar el difícil papel de Silvana, la protagonista de ‘La Fiamma’, de Respighi.

Hace 100 años | Adolfo Torrado recita en el Kiosko Alfonso

El pasado domingo, 20 de septiembre de 1925, se celebró en el restaurant del Kiosko Alfonso el banquete en honor del joven escritor don Adolfo Torrado. Presidieron la mesa el obsequiado, el cónsul de Portugal, señor Menéndez Atocha, y el señor Brandón. La concurrencia fue numerosa y distinguida. Ofreció el banquete el culto director de la revista gráfica ‘Galicia’. Pronunció un breve y elocuente brindis el señor cónsul de Portugal. Adolfo Torrado, por su parte, leyó una bellísima poesía dedicada a La Coruña, que fue aplaudida con entusiasmo.

Como siempre los concurrentes salieron satisfechos del esmerado servicio y singular acierto del propietario del restaurant, nuestro apreciable amigo señor Losada, que tantos y tan unánimes aplausos conquista por su proverbial amabilidad y deseo de complacer a todo el mundo.