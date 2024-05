Guadi Galego | “Os premios están moi bonitos, pero que nos programen”

Guadi Galego estará no Colón o domingo 2 (20.00 horas) dentro do ciclo ‘Coa Nosa Voz’, promovido pola Deputación.

Esgotou en poucas horas para o concerto do Colón.

Sorprendeume que fose todo tan rápido pero vamos poñer os pés na terra, que para min é importante: a entrada é de balde. Eu estou moi agradecida e moi contenta de que a xente queira achegarse a ‘Síntese Horizonte’.



Foi un traballo que chegou tras un parón pero a crítica entendeu que “para coller impulso”.

Nesta profesión parece que parar é o que fai todo o mundo para facer un disco e despois xiralo. Eu parei, pero entre medias saquei un disco que non xirei ata un ano despois. Foi raro pero era o tempo que cría que tiña que ser. Este espectáculo está fundamentado no disco anterior, ‘Roibén’, pero vai un paso máis aló. É un formato para teatros.

Canto de necesarios son ciclos como este Coa Nosa Voz?

Toda a programación que sexa cultural e non vaia enfocada ao divertimento é necesaria. Este ciclo está fundamentado na palabra en galego dita por mulleres que escriben cancións desde a actualidade, está totalmente xustificado.

As catro artistas deste ciclo [Guadi Galego, Uxía, Ugía Pedreira e Antía Muíño] son consideradas referentes para moitas das novas xeracións da música galega.

Ultimamente iso xa me pesa un pouco porque doume conta de que son moi maior.

Neste mesmo diario publicouse que desde o 2015 ata o pasado xaneiro houbo máis de 130 actuacións no Coliseum, e só 14 foron de mulleres.

E galegas, cantas?



Só as Tanxugueiras, en decembro de 2023.

Significa que temos un país un pouco enfermo. Non é só que as Tanxugueiras foran as únicas mulleres galegas, é que moi poucos grupos galegos actuaron alí, creo que Luar na Lubre hai tempo e Xoel [López] coa Sinfónica. Falta moito por traballar e moito por empoderarse, moito por respectar, por crer no propio.

Fillas de Cassandra, The Rapants, Ortiga... pódese dicir xa que o galego si pode ser comercial?

É un bo momento de dicir que o galego está de moda. Non o galego como tal, senón as bandas galegas. Hai mogollón de anos dixen nunha entrevista que o galego tiña que poñerse de moda e agora temos que lograr que non pase de moda. Fai falta máis diversidade no que se programa, que a xente que xa o peta coma Fillas de Cassandra, Mondra, Rapants ou Sés estean arriba nos cartaces e nas mesmas condicións que calquera grupo que vén de fóra. E aos que non o vamos petar, porque non é o noso obxectivo, que se nos dean os espazos que nos corresponden. Hai moitísimos autores que custa ver porque non os programan, dicíao Lucía Aldao o outro día cando recibiu o premio Martín Códax: isto está moi bonito, pero agora que nos programen, por favor.