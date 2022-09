La gran ronda peatonal no estará concluida antes del fin del mandato

Las obras para peatonalizar por completo la calle de Ramón Cabanillas comenzarán próximamente. Como recuerda la alcaldesa, este proyecto no es más que una parte de uno mucho mayor, y que atraviesa gran parte de la ciudad: la ronda peatonal que parte de A Gaiteira y que llegará hasta Agra do Orzán. Pero como la propia Inés Rey reconoció, no se concluirá en este mandato, puesto que aún queda por redactar y licitar todo el proyecto de reforma que afectaría a la Sagrada Familia.



En el lado positivo, hay que reconocer que ha sido durante el mandato de Inés Rey donde se ha avanzado más en la creación de esta infraestructura, que fue planeada durante el Gobierno de Carlos Negreira, del PP. En su momento, no era más que una de las ocho rondas peatones que contemplaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se redactó durante la etapa del PP que contempla diez ejes peatonales (el de A Gaiteira-Agra do Orzán se denominaba Eje Este).



Las obras que se están concluyendo en Alcalde Marchesi, las primeras obras que peatonalizaron el tramo de Ramón Cabanillas más cercano a la avenida de Arteixo, las que se harán debajo del viaducto de Alfonso Molina, la de Alcalde Puga y Parga... Todas forman parte de este proyecto, que permitirá caminar de una manera cómoda (o pedalear, puesto que también está pensada para la bicicleta) a los coruñeses.



Movilidad todavía no ha decidido cómo continuará la ronda peatonal en el barrio de la Sagrada Familia, una vez se cruce la avenida de Arteixo, pero probablemente será semipeatonal, para no afectar en lo posible el tráfico en el barrio, pero lo que no cabe duda es que supondrá eliminar plazas de aparcamiento.



No se sabe, por ejemplo, si habrá carril bici, dado que en muchos tramos de la ronda peatonal (Alcalde Marchesi, por ejemplo), no lo hay.



Pandemia y UE

Gran parte de estas peatonalizaciones están impulsadas por fondos europeos lo que, junto a la pandemia, explica por qué en este mandato se ha avanzado tanto en la peatonalización, que normalmente marcha lentamente: el Ayuntamiento considera que el confinamiento propició una demanda de espacios públicos de calidad.



Por otro lado, no todo han sido ventajas: Rey ha tenido que afrontar los problemas derivados de la crisis de suministros que generó la propia pandemia, y que han obligado a retrasar varias de las obras que tenía pendientes la Concejalía de Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras. Pero como señaló la alcaldesa, “se hace hasta donde se puede”. La Sagrada queda para otro mandato.