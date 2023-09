El Gobierno local reconoce un “problema estructural” con los fondos de Cultura

El palacio de María Pita acogió ayer el primer pleno de este mandato, en el que ha desaparecido del hemiciclo Podemos, Ciudadanos y la Marea Atlántica. Solo permanecen el PP, el PSOE y el BNG. Estos dos últimos están llamados a entenderse, por lo menos de cara a la aprobación de los presupuestos municipales. Pero en esta ocasión no fue necesario: las dos ordenanzas que se llevaron, la de drones y de Bienestar Animal, se aprobaron sin obstáculos, como todos los asuntos.. Por ejemplo, la modificación presupuestaria para sufragar gastos de fiestas. El concejal de Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro reconoció que existe un “problema estructural” en Cultura.

Según Castro, no se destina suficiente a fiestas al elaborar los presupuestos, lo que provoca que las cuentas del Instituto Municipal de Coruña Espectáculos (IMCE), que gestiona los eventos en el Coliseum, el Ágora, el Fórum o el Rosalía, así como las fiestas veraniegas sean deficitarias. “Después de doce años de modificativos sistemáticos, debemos ser honestos”, declaró.

Tanto el PP como el BNG le criticaron por la improvisación de la gestión de los eventos, algunos de los cuales se cerraron el mismo día de la actuación. Castro lo calificó de “gestión de complejidades” y recordó que los 493.000 euros del modificado presupuestario que se usarán para abonar gastos como los derechos de autor de la SGAE, se obtienen de los remanentes de la tesorería, productos de las ganancias que se han obtenido precisamente con las entradas de los eventos.



También consideró el concejal que existe cierto complejo a la hora de considerar las fiestas como parte de Cultura. Según él, está claro que lo son. Pero la oposición insiste en la falta de previsión El popular Roberto Coira, por su parte, recordó que también se había recurrido a la improvisación para abonar la Cabalgata de Reyes 120 euros a mayores. El IMCE comenzó este ejercicio con un presupuesto (prorrogado) de unos 5,6 millones de euros y con las sucesivas modificaciones rozará los ocho millones. De esta cantidad, cerca de 500.000 euros se abonaron en facturas irregulares con reparos del interventor.



La influencia de STL

Durante el pleno tomaron la palabra por primera vez concejales noveles de todas las formaciones pero quizá, la que más intervenciones acumuló fue Noemí Díaz que, junto con el concejal de Contratación, José Manuel Lage, tuvo que responder a las numerosas preguntar sobre limpieza y basuras de la ciudad. Para empezar, la situación del sindicato STL (investigado por corrupción) que, según el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, sigue ejerciendo una gran influencia en la concesionaria del servicio de limpieza.



Durante una pregunta sobre contratación pública, el portavoz nacionalista aseguró que los ascensos en Prezero dependen de la influencia de STL: “Tres personas pasaron de peón a capataz sen mais mérito que ser do sindicato adecuado”. También echó en cara la sentencia del TSXG que anula el contrato de recogida de basuras concedido a Prezero, porque la oferta ganadora no cumplía con las condiciones del pliego, al no tener instalaciones apropiadas en A Coruña.



El tema de la basura fue removido por la oposición una y otra vez. Por ejemplo, la cuestión de si A Coruña seguirá reciclando el modelo húmedo-seco o lo abandonará en favor del modelo Sogama. Lage se limitó a asegurar que el Gobierno local seguirá la legislación vigente. “Abriremos un tempo novo co Consorcio e como modelo Coruña”, prometió.