Ginkgo Advisor señala que el Pazo Guyatt podría convertirse en un “espacio sociocultural”

Se espera que el fondo suizo de inversión Gingko Advisor presente este mes el polémico proyecto de desarrollo de As Xubias, de la mano del prestigioso arquitecto inglés David Chipperfield, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2023. Ginkgo prevé que esta presentación calme los recelos de los residentes de la zona, sobre todo los del núcleo pesquero en el que se encuentra el pazo Guyatt, un edificio histórico protegido. Ginkgo tiene la intención de comprarlo o que el Ayuntamiento, con el que ha firmado un convenio, lo expropie. Su intención es convertirlo en “un espacio sociocultural abierto al público”.

Llama la atención este hecho porque Ginkgo había publicitado que espera que el pazo se convierta un centro de investigación biomarina, que tendría un carácter único en Europa. En principio, en el primer convenio que firmó con el Ayuntamiento, el objetivo es que el histórico edificio catalogado era que “se constituya en un equipamiento dinamizador del ámbito y que los jardines se conviertan en zona verde para el uso y disfrute de toda la población”.

En el segundo convenio, modificado para satisfacer al BNG, cuyos votos resultan imprescindibles para su aprobación en pleno, el texto no ha variado en lo sustancial. Se propone como un equipamiento público y su parcela asociada como una zona verde para el uso general y su parcela asociada como zona verde para el uso general y goce de toda la población, para que funcione como elemento de centralidad, actuando como dinamizador social y cultural del ámbito. Las opciones permanecen abiertas.

Sobre este particular ya se expresó en su día Charles Guyatt, propietario del pazo, que siempre ha mostrado su indignación por la forma en la que se menciona el edificio. “Venden cualquier iniciativa, proyecto o intención como algo digno de ser magnificado aunque sea el atropello más descabellado”, había dicho. También protestaba por que en los últimos 40 años el pazo ha estado en una situación de acoso y derribo”.

Para los vecinos de la zona, el Pazo Guyatt es una especie de seguro, porque al estar protegido por Patrimonio restringe las posibilidades de construir en la zona. La rehabilitación de edificios históricos es una de las principales características del proyecto, como anuncia Ginkgo Advisor en su página web, incluida una parte del antiguo pueblo pesquero adyacente.

En esa misma fuente se asegura que se asignará un presupuesto específico a la resiliencia climática y la eficiencia energética en las viviendas. Sobre el papel, todo parece muy positivo, pero es difícil eliminar los recelos de los vecinos, que han vivido siempre en una especie de remanso ajeno al resto de la ciudad y que consideran que el pequeño núcleo se transformará en algo ajeno.