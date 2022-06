Muere un gato en un incendio doméstico en Monte Alto

Los bomberos acudieron a las ocho menos veinte de la tarde al número tres de la calle de Antonio Santiago, en Monte Alto, donde se había declarado un incendio. Cuando llegaron el humo había inundado la vivienda y asfixiado a la mascota del residente, un pequeño gato. Los bomberos trataron de salvarlo durante veinte minutos empleando una mascarilla con oxígeno, sin suerte. "Una vecina me avisó y vi que las ventanas tenían el cristal negro, y que salía humo por ellas y por la chimenea", comentó un testigo, que decidió no esperar y llamó a Bomberos. La Policía Local cortó la calle mientras los servicios de extinción subían al cuarto piso. No había nadie en el interior, pero pronto apareció alguien con las llaves y pudieron entrar. El interior estaba lleno de humo pero el fuego estaba localizado en la cocina. El residente del piso, un joven, cree que el foco pudo producirse en un cortocircuito en el telefonillo, aunque no es seguro. Tras sofocar el fuego, y tratar de salvar a la mascota, usaron ventiladores para extraer el humo del edificio antes de dar por terminada la actuación.