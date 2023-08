La Festa da Fresa de Eirís repartió más de cien kilos de producto en una tarde marcada por el calor

La tradicional Festa da Fresa reunió durante la jornada de ayer, como cada verano, a cientos de personas durante todo el día, con la degustación de las fresas como plato fuerte a las siete de la tarde. La organización confirma que se repartieron más de cien kilos de fresas, en un día en el que todos los asistentes se vieron obligados a convivir con las elevadas temperaturas.



A diferencia de lo ocurrido en ediciones anteriores, este año los eventos comenzaron desde por la mañana, con una sesión vermú de la mano de Aixa Romay y juegos para los más pequeños, entre otras actividades. Así, hubo hinchables y una fiesta de la espuma que permitió que los niños se refrescasen. También hubo visitas guiadas a las huertas urbanas de la zona, que este año se celebraron a mediodía para que no coincidiesen en horario con la degustación de las fresas. Se cumplía así con una demanda de los vecinos, que consideraban que era necesario que hubiese actividades durante todo el día y no solo a partir de la media tarde.

Colas para la degustación

Aunque las fresas se podían adquirir en cualquier momento de la tarde en un pequeño stand en el que estaban a la venta, la degustación gratuita generó colas desde las seis y media de la tarde, media horas antes del comienzo del reparto. Los organizadores se afanaban en poner orden entre los asistentes al mismo tiempo que preparaban los vasos llenos de fresas que iban a repartir en el momento de la degustación.



Una vez llegó el momento de disfrutar, las personas que habían hecho cola gozaron de su recompensa y acabaron rápidamente con sus respectivas raciones de fresa. “Para nós, é importante que acuda tanta xente, sobre todo nun día no que as temperaturas son tan elevadas e non é sinxelo combatir este calor”, explica Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos Uxío Carré de Eirís y una de las organizadoras. Por la noche, aún quedaban energías para disfrutar de la actuación de la Orquesta New York, que puso el cierre a la jornada festiva.