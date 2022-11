Fernando Jáuregui: “Feijóo está jugando en desventaja, el otro es un ‘killer’ absoluto”

Un lúcido espectador y comentarista de la actualidad política desde hace décadas, Fernando Jáuregui (Santander, 1950) recorre estos días la geografía española promocionando su último libro, ‘La foto del Palace’, en el que hace un recorrido por los 40 años de historia del PSOE, sus glorias y sus miserias, en un momento muy convulso.

Con tantas tensiones, ¿El PSOE corre peligro de desaparecer?

Es mucho partido, no va a desaparecer así como así. Va a tener altibajos, y cambia: no es el mismo que el de Felipe González, es muy presidencialista. Y comete muchos errores.



¿Por ejemplo?

Poniendo a Adriana Lastra de número dos, ¡No duró ni un año! Y ahora ha cometido otro: poner a la ministra de Hacienda. Es un pluriempleo imposible, estamos en una revolución fiscal y en una precampaña. Es de locos, y poner a una ministra de Educación de portavoz, también. Y poner a la ministra de Turismo e Industria como candidata al Ayuntamiento de Madrid, es de locos.

Hoy en día, parece que el partido no importa, solo importa el líder.

Sin duda. Yo en mi libro utilizo los términos de felipismo, zapaterismo y sanchismo, pero en los tiempos de Felipe González no se dio una estructura como ahora. Toses y te cortan la cabeza. Eso bueno no es.

¿Quizá Sánchez escoge gente que se lo deba todo y no pueda hacerle sombra?

Pues es un error no tener un número dos.

Parecía que Iván Redondo lo era.

Claro que no. Hacía ver que era mucho más importante de lo que de verdad era. Ahora les asesoran otros, a los que llamamos los monclovitas. Ahí están haciendo negocios. Lo de Indra, por ejemplo, es tremendo.

¿Le parece preocupante?

Lo que me preocupa es cierta apropiación del Estado. Lo hemos visto con el INE, la TVE, el CNI, las agencias de control, el CIS (aunque lo han hecho siempre) y quiere hacerse con el Tribunal Constitucional... En una democracia como la nuestra, me pone un poco nervioso. Se ha apropiado del partido, del Ejecutivo, del Legislativo, le van a sobrar 25 escaños para aprobar los presupuestos y son incumplibles. Tiene un conglomerado que le va muy bien.

¿Esta es la nueva política o veremos el retorno del bipartidismo en las elecciones?

Creo que lo veremos. Estamos viendo como VOX se desinfla, como Podemos ya está desinflado. Ahora es una señora que está haciendo una organización distinta y no digo yo que no lo haga, porque Yolanda Díaz me parece que vale mucho. Es un animal político como la copa de un pino.

¿Qué va a pasar?

Creo que el PSOE va a tratar de englobarla. Otra cosa es que ella se deje, pero el PSOE va a tratar de ser la casa común de la izquierda: el PCE prácticamente no existe, IU existe fusionado con Podemos y, de momento, Yolanda Díaz no se presenta a elecciones.

En A Coruña también existe un Gobierno del PSOE en minoría apoyado por un partido más a la izquierda, la Marea.

La Marea es mucho mejor que Podemos, es otra cosa. Menos personalista. No tiene nada que ver.

Pero también se está deshaciendo. Dos concejalas se marcharon del grupo en este mandato.

Esa fragilidad está ahí siempre, pero es que la izquierda se está rehaciendo a toda velocidad. En Madrid veo una operación Garzón bis, esta vez con Alberto en vez de Baltasar, encabezada por Yolanda Díaz. Sánchez necesita un número dos.

¿Por qué no lo tiene?

Porque él es el número uno, dos y tres. Él es él. Y está metiendo la pata, porque necesitas a alguien, como los generales romanos, cuando celebraban un triunfo, que esté contigo en el carro y te diga: “Acuérdate de que eres mortal”. La última vez que le vi, parecía que iba levitando por la alfombra roja.



¿Y las próximas elecciones?

Puede ganar. Soy uno de los idiotas que dijo que Sánchez estaba muerto y no lo sabía cuando lo echaron de Ferraz, pero tiene una resistencia fuera de lo común.

¿Y Feijóo?

Aquí el clima es mucho mejor, más suave, pero en Madrid los caimanes andan sueltos por la calle y Feijóo no se ha dado cuenta, porque es muy buena gente. El otro es un killer absoluto, está jugando en desventaja.

¿Pedro Sánchez es un ‘killer’?

En el congreso de Valencia, los guillotinados, como Susana Díaz o Ábalos, iban con la cabeza debajo del brazo. Carmen Calvo se me echó a llorar.

¿Cómo ve la calidad de la democracia en España?

Está más baja: la apropiación del Estado es muy seria, la inseguridad jurídica es insostenible y luego está la separación de poderes. Y el exjefe del Estado, en Abu Dabi. Tenemos una democracia apasionante y en Suiza aprendí que debe ser aburrida