Fanzine Fest llega a su ecuador con una jornada repleta de música al aire libre y talleres gratuitos en la Ciudad Vieja

La octava edición de Fanzine Fest llega este jueves 8 a su ecuador con una intensa jornada de programación musical y actividades gratuitas para público infantil y adulto. Por primera vez en su historia, el festival saldrá a la calle. La plaza de Azcárraga será en la jornada festiva de mañana el epicentro de una propuesta de una programación al aire libre en la que habrá una sesión continuada de electrónica con artistas de la escena local, como Edgar Cal, Elektrógena, Isaac Peces, Liños y Pablo Ruizgalán, además de la madrileña Annie Hall. Por su parte, la sede de la agrupación Musical Albéniz acogerá los diferentes talleres gratuitos que se desarrollarán, en el marco del festival, en horario de mañana y tarde.





A lo largo de la jornada, el público asistente podrá también conseguir su Pasaporte Cidade Vella, una iniciativa promovida por Fanzine Fest y SON Estrella Galicia con la intención de dinamizar y favorecer el consumo en locales del barrio. El pasaporte, que incluye un mapa de la zona en la que se desarrollará la actividad, cuenta con espacios señalados en los que el público, por cada consumición, obtendrá un sello. Al sumar tres sellos, al día siguiente podrán disfrutar de una consumición gratuita en la sesión que se celebrará en la Fundación Luis Seoane X SON Estrella Galicia, cuyo acceso será libre hasta completar aforo.



Talleres Fanzine Fest



Durante este jueves 8 de diciembre tendrán lugar diferentes talleres gratuitos para público infantil (con plazas agotadas en dos de los tres talleres) y adulto (entrada libre) con artistas de la escena contemporánea para acercar el mundo de la música de vanguardia a la ciudadanía. En el caso de los talleres para menores, se incidirá también en la concienciación sobre la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, con la creación de instrumentos a través de materiales reciclados, o la generación de sonidos y melodías a partir de objetos cotidianos. Además, podrán conocer de primera mano el comportamiento del sonido, el mundo de los sintetizadores o de las cajas de ritmo.



En el caso de los talleres para adultos, Fanzine Fest ofrece tres propuestas diferentes para acercarse tanto al mundo de la electrónica como de las artes visuales. Entre los talleres destaca la clase magistral que impartirá el disc-jockey norteamericano Tamako Williams, conocido como Detroit in Effect, que actuará el viernes 9 en la Fundación Luis Seoane x SON Estrella Galicia. La cita, una oportunidad única para conocer las técnicas de Djing de una leyenda viva de la música electrónica, comenzará a las 17.15 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Previamente, el cineasta Juan Lesta y el productor Víctor García ofrecerán otros dos talleres. El primero abordará los diversos métodos de trabajo que se pueden encontrar en la producción del formato videoclip, mientras que García (Death Whistle) dará una charla sobre la implementación de visuales y luces DMX dentro del entorno creativo Ableton Live.



La actividad de Fanzine Fest continuará en la tarde del viernes 9 en el escenario Fundación Luis Seoane X SON Estrella Galicia, con una jornada de seis horas de música sin interrupción. Comenzará a las 18.00 horas y contará con las sesiones de Occy, Detroit in Effect, Sergio Amaro y Roi. Finalmente, el sábado 10 la octava edición del festival se despedirá del público con su habitual maratón electrónico, con 9 horas de música en la Sala O Túnel, en la que participarán Bombyx Blow & Baldo, Acoustic Trauma, Komatssu, Lefrenk & The Panic Room, Reka, Death Whistle y Truncate; además de Gnomalab y VJ Caskbel en las visuales. Las últimas entradas están disponibles en www.fanzinefest.com.

PROGRAMACIÓN FANZINE FEST 8 DE DICIEMBRE



12.00 horas - Sesión de Isaac Peces

12.00 horas - Taller infantil: Instrumentos reciclados (últimas plazas disponibles)

12.30 horas - Taller adultos: Tipologías creativas del vídeo musical 13.30 horas - Sesión de Edgar Cal

15.00 horas - Sesión de Liños

16.00 horas - Taller adultos: Integración de visuales y luces DMX en Ableton Live

16.30 horas - Taller infantil: ¿Qué son todas esas máquinas? (plazas agotadas)

16.30 horas - Sesión de Pablo Ruizgalán

17.15 horas - Taller adultos: DJ Workshop by Detroit in Effect

17.45 horas - Taller infantil: Hazlo sonar (plazas agotadas)

18.00 horas - Sesión de Annie Hall

19.30 horas - Sesión de DJ Elektrógena