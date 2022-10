Los expertos destacan la capacidad de crecimiento económico de la provincia de A Coruña

La sede de la Diputación de A Coruña acogió la presentación del V Informe de Coyuntura Económica (ICE) de la provincia, editado por el Club Financiero de Santiago con el patrocinio de la institución que preside Valentín González Formoso y el Sabadell. Una radiografía completa de la realidad económica del territorio coruñés, tanto por comarcas como por municipios, como explicaron tres de sus autores, los expertos economistas María Bastida, Maite Cancelo y Miguel Vázquez Taín.





En representación de las entidades promotora y patrocinadora intervinieron el presidente del club compostelano, Roberto Pereira, y el diputado de Transición Ecolóxica e Emprego, José Ramón Rioboo, incidiendo ambos en la importancia de este tipo de estudios para definir estrategias de futuro y, en este caso, conocer "datos y cifras ilusionantes" una vez "aparcados los problemas derivados del covid-19", sin descuidar la aparición de otros como consecuencia de la situación geopolítica causada por la invasión de Ucrania.





En este contexto, teniendo en cuenta que se analiza un año en que aún no se considera superada la pandemia y la capacidad económica, Miguel Vázquez Taín, profesor titular de Eonomía Pública de la Universidade de Santiago, se refirió a una "evolución positiva" de manera que "a crise ecomómica e as medidas que se tomaron por mor da covid, dalgunha maneira están a reportar cambios no tecido produtivo, de correción de determinadas deficiencias que tiña este tecido produtivo... e hai que aproveitar estas oportunidades e mostrarnos esperanzadores", indicó Taín.





Así, se mostró convencido "das capacidades desta provincia para destacar respecto a outras, e incluso para sentar as bases dun crecemento económico máis estable e resiliente nos próximos anos, más aló das indefinicións que temos agora mesmo".





Entre las conclusiones del informe, los investigadores advierten de la oportunidad de "empezar a vigilar el sector turístico" tras comprobar "cierta masificación por parte de la ciudadanía" y adelantarse a posibles efectos negativos a través de una gestión adecuada, de la misma manera que alerta de la incertidumbre que supone la transición energética y la escasa información y las trabas burocráticas alrededor de los Next Generation.





Oportunidades

Entre las oportunidades tras el ‘colapso que supuso el covid’ está precisamente el sector turístico, y en concreto el vinculado a la naturaleza, así como la inteligencia artificial, donde la comarca de A Coruña y la propia UDC "tiene mucho que decir", indicó María Bastida, profesora de Organización de Empresas y Comercialización de la USC.





Entre los aspectos clave en la evolución la provincia, el ICE apunta a sus recursos naturales, a un territorio atractivo, cultura empresarial y capacidad de desarrollo industrial, aunque señala la necesidad de mejorar las interconexiones y potenciar la provincia como "polo estratégico"





El documento está estructurado en cinco apartados y, en cada uno de ellos, se realiza un análisis pormenorizado de los datos y principales cifras económicas y de actividad en A Coruña.





La provincia de A Coruña concentra el 41,6% de la población de Galicia y la comarca coruñesa es, con la compostelana, la única que sumó vecinos entre 2010 y 2021, aunque este último año, tras la crisis sanitaria, perdió 6.174 (-0,1%). En el extremo contrario, aumentó la de Betanzos que suma 272 habitantes (0,7%).