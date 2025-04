Exhibición de la coruñesa Rosa en Pasapalabra, que firma un triunfo de campeona

Después de varios programas con empate o derrota, la coruñesa Rosa Rodríguez volvió a conseguir la victoria en el concurso de Antena 3 Pasapalabra. Lo hizo ante Manu Pascual, su rival habitual en el espacio televisivo que presenta Roberto Leal.

La coruñesa contó en su equipo con los actores Luis Merlo y Paula Prendes, y su rival tuvo la colaboración de los también actores Mariona Terés y Fran Perea, conocido además por su faceta musical. Era el último día de todos ellos en el programa.

En el rosco final Rosa dio una verdadera lección de solvencia. Completó una primera vuelta brillante, en la que firmó 22 aciertos y no cometió ni un solo error. Solo le quedaban tres palabras, pero no quiso esperar más y dejó agotar su tiempo. Así, cerró su actuación antes de lo esperado. Tanto es así, que en el momento en el que Rosa finalizó su participación, Manu todavía no había alanzado ni la mitad del rosco en la primera vuelta. Solo tenía siete aciertos y le quedaban 95 segundos por delante en los que tenía que intentar superar las 22 palabras de Rosa. Y no lo logró.

De hecho, Manu cometió tres errores que le impidieron seguir jugando a falta de pocos segundos, porque ya no tenía opciones matemáticas de empatar con Rosa, que fue la ganadora del día y se llevó 1.200 euros más a su cuenta particular. En el próximo programa, el bote ya será de 1.546.000 euros.