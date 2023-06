Un estudio de la OCU señala a la red ciclista de A Coruña como una de las peores de España

Un estudio de la OCU señala que la red de ciclista de A Coruña es una de las peores de este tipo en España. De hecho, sitúa a la coruñesa a la cola de la clasificación junto con las de Córdoba y Madrid.

Clasificación de las redes ciclistas según la OCU

Entre las causas que dejan en tan mal lugar a la red coruñesa están que todavía no está completa, que no es uniforme y que no usa vías principales. Así, señalan que "es muy útil para pasear junto al mar y no para moverse por la ciudad".

La organización ecologista Arco Iris, tras analizar el informe, concluye que se trata de defectos que ya se habían advertido "sin que se hayan cumplido las previsiones ni en lo referido al despliegue de estaciones ni en el número de unidades. Algunas estaciones están casi siempre llenas, mientras otras carecen en muchas ocasiones de ningún vehículo disponible".