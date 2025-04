Estudiantes de China y de la UDC estudian un proyecto arquitectónico para el Monte Mero

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña (ETSAC) acoge esta semana una actividad académica internacional en la que participan estudiantes y profesorado de la propia escuela, junto con sus homólogos de la universidades chinas Harbin Institute of Technology (HIT) y Inner Mongolia University of Technology (IMUTSoA). El objetivo principal del encuentro es el desarrollo de un proyecto arquitectónico conjunto para el área del Monte Mero, un espacio estratégico de la ciudad de A Coruña.

Este proyecto, de gran escala y complejidad, se centra en la rehabilitación y puesta en valor de este ámbito urbano de la ciudad de A Coruña, situada entre los barrios de los Castros y Eirís, y que se corresponde con el área de planeamiento municipal SUD 4. Desde hoy, y hasta el viernes 11 de abril, el alumnado trabajará conjuntamente en equipos internacionales para formular propuestas arquitectónicas en la zona que integren visiones multiculturales y criterios de sostenibilidad.

La propuesta formulada desde la ETSAC, focalizada en la preocupación actual por la política de la vivienda, sugiere proyectar en el área unas 2.500 viviendas, así como servicios y espacios comunitarios, realizando a la vez una reflexión sobre el modo de habitar. El programa incluye clases magistrales, visitas técnicas a la zona de intervención y talleres de proyecto, en los que se fomenta el diálogo entre culturas y el aprendizaje colaborativo.

Esta iniciativa académica forma parte de la colaboración establecida entre las tres universidades, que ya desarrollaron experiencias conjuntas en ediciones anteriores. La actividad cuenta con el apoyo de la Vicerreitoría de Internacionalización y Cooperación de la UDC, y busca fomentar la formación integral del estudiantado mediante la colaboración internacional, el intercambio de conocimientos y la comprensión de contextos urbanos diversos.

El proyecto de este año culminará cuando el estudiantado participante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC, junto con los del Harbin Institute of Technology HIT de China, viajen el próximo mes de mayo a la reunión final en la Universidad Tecnología de Mongolia Interior IMUTSoA. En ella, el profesorado de las tres instituciones formarán un jurado para evaluar los trabajos del alumnado mediante sus presentaciones y, tras la decisión del jurado, se celebrará la ceremonia de entrega de diplomas.



El Joint Graduate Design (JGD)

El Joint Graduate Design (JGD) es un programa excepcional que se lleva a cabo en la ETSAC de la UDC como parte de la materia final de proyectos (Proyectos 9). Está incluido dentro del plan de estudios del grado en Estudios de Arquitectura de la Escuela como acción clave en la internacionalización de su grado.

El programa comenzó en el curso académico 2013/2014. Se inició entre la ETSAC y el Instituto de Tecnología de Harbin HIT de China. Luego, en 2017, se incorporó la Universidad de Tecnología de Mongolia Interior IMUTSoA. Desde el principio, la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña firmó acuerdos entre instituciones para desarrollar la iniciativa cada año.

Hoy en día, en la ETSAC, esta actividad es coordinada por el director de la Escuela, Miguel Abelleira Doldán, junto con la subdirectora de Relaciones Internacionales, Patricia Alonso-Alonso. La coordinación académica es dirigida por los profesores del programa: Jesús Irisarri Castro, Luis W Muñoz Fontenla y Emilio Rodríguez Blanco.



Un programa consolidado

El JGD llega a esta su XII edición con la misma energía que al inicio. A lo largo de estos años, alrededor de 115 estudiantes españoles siguieron el programa y casi todos viajaron a China. Estos egresados manifestaron la importancia que tuvo en su formación, ya que les dio la oportunidad para trabajar en entornos multiculturales e internacionales y/o en un contexto global. En definitiva, gracias a este programa los egresados mejoraron su capacidad de inserción laboral en estos entornos; algo que difícilmente se podría hacer viable sin esta experiencia, mejorando la calidad del grado impartido en la ETSAC. Esta edición expresa un año más el interés en potenciar y dar continuidad a la cooperación académica.

Con esta actividad, ingerida en la agenda académica de la ETSAC, se refleja el compromiso de la UDC con la internacionalización y con la formación de profesionales capaces de afrontar los retos del urbanismo y la arquitectura contemporánea en contextos globales.