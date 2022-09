Estrella Pérez: “Nos protegemos muchísimo y, aunque seamos competencia, no existe el concepto”

Entre todos los actos pendientes por culpa de la pandemia uno de los últimos en regresar es el Día de la Familia en el parque de Eirís. Tres años de espera han provocado que Acocem (Asociación de Comerciantes de O Castrillón, Eirís y Monelos) compense la misma con un programa de actividades prácticamente imposible de superar en número, con un total de cincuenta de cara a la que será séptima edición. Estrella Pérez (Laracha, 1972), que lucha día a día para sacar adelante Electricidad Pena, en el número 19 de la avenida de Monelos, sabe a la perfección la necesidad de ser protagonista para el comercio local.

¿Cómo surgió la idea del Día de la Familia?

Fue con la anterior directiva. Pensaron en hacer algo como despedida del verano, cuando los niños empiezan el colegio. Querían hacer de la vuelta al colegio una celebración. Este año es más tarde, porque quisimos que coincidiera con Coruña Corre.



¿Qué se va a encontrar la gente que vaya por primera vez?

En primer lugar, un parque que mucha gente no conoce y es muy bonito. Queremos que sea también muy inclusivo, que todo el mundo se sienta representado.



¿No se habrán pasado un poco con 50 actividades?

Nosotros empezamos convencer a la gente. No teníamos ni un acto y no podías decirle que no a nadie. Ya se sabe lo que provoca el motivar a todos.

¿Qué suponen las jornadas para los comerciantes?

Después de la pandemia estaban un poco decaídos y, cuando hablamos de la organización, nadie se apuntaba. Lo veían como ponerse a trabajar el fin de semana para no ganar nada. Sin embargo, somos muy pesados y los animamos rápido.



¿Cuál será la novedad más sorprendente?

Van a conocer realmente a los socios. Todo se hizo pensando en darnos a conocer y que la gente pueda llevarse algo positivo de nuestra asociación.

¿Cuál es la salud del comercio en el barrio?

Muy mala. En lo que llevamos de mes han cerrado tres negocios. Tenemos que tirar mucho de la gente, porque dicen que trabajan muchísimo para no tener ganancias finalmente.

Los barrios acostumbran a sentirse al margen, incluso en las fiestas...

Siempre. Nosotros siempre estamos al margen. Este año tuvimos la suerte del éxito de las fiestas de O Castrillón, pero es cierto es que si eres de las afueras y vienen a la ciudad te vas al centro. Nuestro principal problema es el aparcamiento. En el centro, aunque sea pagando, encuentras.

¿Cuál es la particularidad de O Castrillón, Eirís y Monelos?

Nos protegemos mucho los unos a los otros y, aunque seamos competencia, no existe ese concepto entre nosotros.