Enrique Tenreiro finaliza su ‘condena’ en el ‘Guantánamo’ de la galería Artbys de A Coruña

Tras dos días de ‘condena’ en la temible prisión, al estilo Guantánamo, en la que se había convertido la galería coruñesa Artbys, el artista Enrique Tenreiro finalizó ayer su encierro. El motivo del mismo era solicitar mayor agilidad por parte de la justicia, ya que está pendiente de la ratificación de su absolución.



El motivo es que hace unos años realizó una pintada sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Se le acusaba de haber interrumpido una misa, algo que no fue así, ya que su acto tuvo lugar minutos antes de la celebración de la misma.



“Si me quieren encerrar, ya me encierro yo voluntariamente”, aseguraba el miércoles Tenreiro, cuando comenzaba su ‘condena’, la cual aseguraba que no era un desafío al Supremo. El artista se encerró con arroz, un par de libros e incluso un espacio para hacer sus necesidades. En el escaparate le hicieron pintadas para apoyarlo.