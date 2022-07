Los empleados de las bibliotecas deciden hoy si realizan nuevas protestas

Después de sus recientes reivindicaciones, los empleados de las bibliotecas municipales se reunirán a última hora de la tarde de hoy en una asamblea en la que decidirán cuáles son los pasos que van a seguir a partir de ahora, y en la que todo apunta a que convocarán para los próximos días nuevos parones y protestas en su actividad laboral.



Los trabajadores ya habían tenido problemas para cobrar alguna mensualidad anterior. Y a día de hoy, aún se les adeudan las nóminas correspondientes a la paga extraordinaria, y la empresa concesionaria, LTM, sigue sin resolver el problema y tampoco aporta garantía de pago de cara al futuro.



“De momento, seguimos sin novedades ni avances. Precisamente por ello, la asamblea de mañana (por hoy) es importante”, señala Elisabeth Rodríguez, portavoz de los trabajadores. Preguntada sobre sí de esa reunión saldrán nuevas fechas de parones, Rodríguez lo da prácticamente por descontado, pero mantiene la prudencia. “Entendemos que sí, pero para eso tenemos la asamblea”, asegura.



Según confirma la portavoz, durante la jornada de ayer continuaron las reuniones entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento para tratar de alcanzar un acuerdo o encontrar alguna solución, pero los trabajadores no han cobrado ni han sido informados de ninguna novedad. “A nosotros nadie nos ha dicho nada”, confirma.



Cabe recordar que el Ayuntamiento le había dado a la empresa concesionaria un plazo para realizar los pagos pendientes que expiró el pasado viernes a las dos de la tarde, sin que se produjese novedad alguna.



En los últimos días, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, confirmó que, además de las sanciones económicas que el Ayuntamiento aplicará a la concesionaria por no cumplir este plazo, no se descarta “rescindir” el contrato en caso de que los incumplimientos continúen. Además, garantizó que los trabajadores cobrarán todas las cantidades que en la actualidad se les adeudan. “Si finalmente no se realiza el pago, lo abonará el Ayuntamiento”, confirmó.