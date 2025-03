Emotivo homenaje a José Salgado, icono de Os Mallos

Nunca es tarde si la dicha es buena. Dos años y medio después de que dejase a un lado la presidencia de Distrito Mallos, los comerciantes del barrio, representantes políticos, amigos y familiares de José Salgado, de 85 años, rindieron homenaje este sábado al otrora líder de una entidad que impulsó una zona que no ha parado de crecer. Salgado, que ha visto mudar Os Mallos como nadie desde que llegó al barrio hace 62 años, recibió así, al fin, una pequeña porción del cariño y la dedicación que él ha profesado hacia los vecinos durante tantas décadas.



A las 18.00 horas, decenas de personas se acercaron hasta la Parrillada El Roble para celebrar un acto que tuvo que posponerse indefinidamente en el tiempo por el incendio del parking. Entre los presentes estaba Alba Balsa, quien asumió la presidencia de Distrito Mallos cuando Salgado soltó las riendas, pero también múltiples comerciantes de la zona. Asimismo, hubo representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, como Mercedes Queixas (BNG), Antonio Deus (PP) o Montserrat Paz (PSOE). Un acto lleno de amor y candidez hacia un hombre que, incluso ayer, no se daba importancia. “Yo solo he puesto la semilla, y luego aparecisteis vosotros”, pronunció emocionado.

Larga trayectoria

Lo cierto es que, desde que llegó a un barrio que nada tiene que ver con el actual, no ha hecho más que enseñar. Primero lo hizo como profesor de latín en el Colegio Athenea, que luego sería el Colegio Los Mallos: un centro escolar por el que pasaron más de 3.000 escolares. Algunos, explicó con gracia, aún le llaman ‘profe’ si se lo cruzan por la calle. “Pero si tienen 70 años ya, qué hacen llamándome profe”, dijo. Pero también en el centro social de la Sagrada Familia, donde ayudó a crear un equipo de baloncesto y una discoteca, y donde propugnó que se diesen clases de ética o que se debatiese cualquier tema que en la época pudiese ser tabú.



Entre otros proyectos e incluso incursiones en política, Salgado creó y fundó Distrito Mallos, la asociación comercial que creció con el apoyo de locales históricos de la zona como Calzados Yolanda, Couceiro o Puerta del Sol. Y después vendrían el periódico o el aparcamiento de Los Mallos, que sigue regentando, y en el que se desató el espectacular incendio de diciembre de 2023.



Un infortunio que no empaña su destacada carrera. Como aseguró Balsa, “estamos aquí para agradecer a una persona que creó una asociación y dio un paso adelante, que con su tiempo y esfuerzo luchó por el barrio”. Y es que Salgado, pese a todo lo logrado, todavía trata de quitarse el mérito. “Sin toda la gente que está aquí o que me ha ayudado no sería posible: el homenaje es a vosotros, no a mí”, sentenció.