Eloy Tizón | "Tengo la sensación de que no llevamos una existencia ordenada y coherente"

El de ‘Plegaria para pirómanos’ (Páginas de espuma) fue “un parto largo y laborioso, es un libro que se ha ido cociendo durante bastantes años”. Y es que ha pasado una década desde que Eloy Tizón publicó su anterior libro de relatos (‘Técnicas de iluminación’). Ayer visitaba la ciudad para presentar este nuevo libro de relatos en la Fundación Luis Seoane, en un acto en el que le acompañaban Javier Pintor y Xavier Seoane.



El “punto de inflexión” para la creación de este nuevo volumen “fue descubrir una voz común para todos ellos”, lo que le llevó a pensar en una voz común, un mismo narrador, para todos los textos, “algo que yo no había hecho nunca, por lo menos de forma consciente”. Así nace la voz de Erizo que, “a veces, tiene el control del relato, a veces es el protagonista y, a veces, se difumina hasta aparecer en un segundo plano”, explica el propio autor.



Y es que la voz de Erizo es un nexo de unión en los cuentos, un mismo personaje que, al mismo tiempo, no lo es. “Es una contradicción que también me apetecía”, comenta. “Tengo la sensación de que no llevamos una existencia ordenada y coherente, al menos en términos narrativos”, indica y añade que “si reflexiono sobre mi propia vida, si me voy unos años atrás y la comparo con el presente, casi son dos vidas diferentes, y quería aplicar esa intuición a la literatura y tratar un personaje que es muy diferente de unos cuentos a otros, hasta tal punto que el lector puede plantearse si es el mismo personaje o si son distintos”. Eso le lleva a reflexionar sobre la identidad, sobre quiénes o cuántos somos y sobre “cuántas vidas caben en una vida”.



A pesar de que ha pasado una década entre volumen y volumen de cuentos, “realmente no ha sido una vuelta”, aclara Tizón, que explica que “siempre estoy planeando relatos”. Y sobre éste, asegura entre risas que el título, ‘Plegaria para pirómanos’, surgió de manera “intuitiva”, con el fin de “despertar en el lector esa curiosidad para ver qué hay dentro de un libro que se titula así”.



Con el tiempo que pasa, asegura, quizá se pierde esa “energía juvenil” de los primeros años, pero se mantiene “algo de esa pureza, ese amor por la literatura”, aunque con matices, “dando paso a un tono más sosegado y reflexivo”.



Sobre su obra, en general, Tizón analiza la influencia que tiene la poesía en sus creaciones. Asegura que el trabajo con el lenguaje le interesa mucho, “esa ambición de ser precisos, de bautizar el mundo de nuevo”. También a nivel estructural se ha nutrido de los poetas, haciendo suyos sus conceptos.