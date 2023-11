Elefantes | “Todo aquello que nos define y nos diferencia es bueno”

Con toques del último disco, Elefantes harán esta noche un repaso por las diferentes épocas de su carrera en un concierto en Árbore da Veira, en el marco del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos. Shuarma, uno de los miembros de la banda, asegura que, además, se adaptarán al espacio con un “formato distinto, ya que no llevamos batería y todo cambia un poco”.



La intimidad de un espacio reducido facilita la conexión con el público, aunque este aspecto ya lo tienen más que trabajado. “Siempre interactuamos con el público, tenemos como una relación curiosa con la gente, nos piden cosas y, en la medida de lo que podemos, lo tocamos”, asegura Shuarma. Pero reconoce que citas como la de hoy “son conciertos especiales, un poco distintos, y, en cualquier caso, los disfrutamos un montón siempre porque crean sensaciones nuevas y eso siempre es guay”.



A pesar del recorrido por su carrera, el último disco, ‘Trozos de papel / Cosas raras’, protagonizará la cita. Reconoce Shuarma que el título es por “una de mis cosas raras”: “A veces, cojo trocitos de papel, me los doblo y me los guardo, pero me los guardo en el bolsillo a lo mejor una semana”, señala entre risas, “me acuesto y me los pongo en la mesita de noche, es un poco friki”, dice sin contener la risa. Pero añade que son “las cosas raras las que nos definen como personas”. “Al final, todo aquello que nos define, que nos da identidad y nos diferencia de los demás, es bueno”, explica, porque uno de los temas que aborda el disco es, precisamente, “la identidad de cada uno, ser únicos, ser irrepetibles, lo bonito de que seamos distintos y de la oportunidad que nos da eso de respetarnos y aprender de nuestras diferencias”.



Además de por el concepto, el disco es único también por la renovación del sonido de la banda. La incorporación de Álex Rivero a la guitarra ha dejado su poso. “La llegada de Álex nos ha hecho cambiar un montón de cosas, nos ha permitido una evolución, que por otro lado queríamos”, asegura Shuarma, que añade que “lo disfrutamos mucho, redescubrirse siempre es algo muy grato”.

30 años a las espaldas

El grupo está a punto de cumplir tres décadas de vida. Echando la vista atrás, Shuarma afirma que “somos una banda muy afortunada, porque cumplir 30 es la hostia, es algo que nos lo llegan a decir cuando empezamos y no nos lo creeríamos, sobre todo llegar hasta aquí teniendo un público fiel, teniendo el respeto de nuestros compañeros y de la industria”.



Pero, una de las cosas que más destaca Shuarma es la “buena relación entre nosotros y el futuro que tenemos por delante, que nos morimos de ganas de recorrer, porque seguimos sintiendo esas ganas de aprender, de crecer y de redescubrirnos constantemente”. En ese futuro hay varios proyectos por desvelar: “Viene un 2024 cargado de cosas”.