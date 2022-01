Electrónica y pintura para crear un universo musical vanguardista

Música y pintura se dan la mano en la exposición de Bea Albaladejo, “Musichroma”, cuya serie principal la componen creaciones artísticas basadas en temas icónicos de artistas como Dave Clarke, Anthony Rother o Aphex Twin.



La muestra, que cuenta con otras series, basadas también en la música electrónica, pero con otros estilos pictóricos, se puede visitar hasta el 18 de febrero en el Almacén Concept Store, en la calle Olmos.





Y es que la exposición, tal y como explica la artista, cuenta con otras series, como la que realizó “con tinta china, en la que se representan algunos artistas o máquinas”, como sintetizadores.



Las piezas que componen la muestra no solo unen los mundos pictóricos y musicales de Albaladejo, sino que también sirven a modo de pequeña autobiografía del último año de la artista.







Sobre la concepción de las obras, señala que nacen “un poco de manera espontánea”, pero también explica que, en ocasiones, al escuchar un tema “como que me obsesiono un poco durante una temporada pequeña y me entran muchas ganas de pintarlo”.





El trasladar la música al papel, o al lienzo, lo hace de una manera rápida, a través de un primer boceto que nace de una sola escucha a cada tema. “El dibujo del boceto me lleva mientras estoy escuchando la canción, pero solamente una vez, porque sino me da la sensación de que no queda tan fresco o espontáneo el dibujo”, apunta la artista. En ese pequeño lapso de tiempo que dura la canción, le da tiempo a conectar con ella para plasmarla posteriormente, en ese tiempo “me refleja... como si me dijera la propia canción como tiene que ser”, explica Albaladejo sobre el proceso creativo de algunas de las obras de la serie principal.









Leitmotiv y taller





El leitmotiv musical de la muestra son los géneros “que escucho yo”, el techno y el electro, mientras que las influencias pictóricas proceden de las vanguardias del siglo XX, componiendo creaciones en las que el movimiento cobra protagonismo.



Además de en esta muestra, su obra se puede ver de manera permanente en su taller, en la calle de José Luis Pérez Cepeda, donde también da clases a niños y adultos.