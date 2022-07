La Ecomarcha reivindica a su paso por A Coruña el avance en la transición energética

El pelotón ciclista de Ecologistas en acción visitó ayer A Coruña en la decimoprimera edición de su Ecomarcha. Aprovechando su llegada a la ciudad los participantes se concentraron en la Torre de Hércules para reivindicar que se elimine la dependencia del petróleo, además de que se reduzca el uso del gas y la energía nuclear como fuentes de energía. Una petición que han querido trasladar ya que este año se cumplen treinta años del desastre del petrolero Mar Egeo y veinte de la catástrofe del Prestige. Tras este acto, los participantes en la marcha se desplazaron hasta la plaza de María Pita, donde procedieron a la lectura de un manifiesto.



Según Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción Galicia, la intención de la iniciativa es poner en valor la necesidad de avanzar en la transición energética. Opina que se trata de “reducir o consumo enerxético e non dar un paso atrás e volver a tomar o gas e a enerxía nuclear como limpas e como solución de futuro”.



Además, apela a la necesidad de cambiar la movilidad limitando el empleo de motores de combustión y apostando por las bicicletas en las ciudades. Los actos celebrados ayer, dice, constituyen una forma de “recordar os desastres marítimos que hai na historia de Galicia, de petroleiros e químicos, e a necesidade de reforzar as vías de seguridade, os controis para que non ocorran accidentes, así como superar a dependencia do petróleo”.



Ecomarcha ciclista 2022

La marcha partió de Pontevedra el día 9 de julio y finalizará en Lugo el día 24 de este mismo mes. Antes de llegar a A Coruña pasó por Santiago y la Costa da Morte. El recorrido cuenta con un total de 140 inscritos repartidos entre las diferentes etapas. La organización reivindica otro modelo energético y un cambio en el sistema económico.