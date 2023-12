En los anteriores presupuestos, los de 2022, las partidas para el Instituto Municipal Coruña Espectáculo (IMCE), tal y como se dejaban ver en las alegaciones presentadas, ya que no permitían la cobertura de plazas vacantes, como las direcciones del Fórum y del Ágora.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, explicaba ayer que estas plazas ya no se sacarán desde el propio IMCE. “A dirección do Ágora e do Fórum, en principio, van a formar parte da oferta de emprego público do Concello e forman parte dunha das prioridades, coa máxima celeridade”, señalaba el edil, que no concretó si la dirección del teatro Colón, vacante desde el 2021, se cubrirá de la misma manera.



También destacaba Gonzalo Castro que los presupuestos del IMCE, en lo referente a la programación en sus diferentes recintos “aumenta en torno a un 8%”.



Aseguraba así que estas actividades, así como las que se hagan fuera de ellos, “en principio, estarían cubertas”, por lo que no sería necesario echar mano de modificados de crédito, como sí lo fue este año.



En lo tocante a los recintos culturales, el edil aseguró que en cuanto se aprueben definitivamente las cuentas, se atenderán “todas as demandas de mantemento dos edificios culturais”. “A necesidade de conservación é manifesta en todos”, señalaba ayer Castro.