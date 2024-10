La Diputación presume en Portugal de gastronomía y materias primas

El área de Turismo de la Diputación de A Coruña participa esta semana en Matosinhos (Portugal) en el evento gastronómico ‘Out oh the blue’, donde presumirá de productos frescos y de restauradores como el coruñés Iván Domínguez (NaDo) y la compostelana Lucía Freitas (A Tafona). La cita, que comienza este jueves bajo el lema ‘A resposta está no océano’, acogerá diferentes actividades destinadas a poner en valor la comida local y la sostenibilidad de los océanos.



Domínguez y Freitas realizarán demostraciones culinarias “a catro mans”, explica el ente provincial en un comunicado, con otros dos cocineros portugueses para “enxalzar os produtos locais de ambos territorios”. El jueves la chef de A Tafona y Lume compartirá fogones con Rui Paula Casa, cocinero en Chá da Boa Nova que posee dos estrellas Michelin, mientras que el viernes Domínguez cocinará con Arnaldo Azevedo, del restaurante Bistrô by Vila Foz –una estrella Michelin–, en el mercado de Matosinhos.



Además, Lucía Freitas participará también en un coloquio sobre ‘As mulleres nos sistemas alimentarios’, con Diana Barnabé (Estúdio Cozinha) y Alexandra Prado Coelho (xornalista), donde se pondrán en valor “as protagonistas invisibles do sector alimentario”, apuntan desde la Diputación.



Por otra parte, el biólogo y responsable de Algas Mar de Ardora, Sergio Baamonde, estará el viernes en una charla y degustación junto a la cocinera y bióloga Joana Duarte, el biólogo Leonel Pereira e Isabel Sousa, del Ciimar (Centro Interdisciplinar de Investigación Marina e Ambiental), que llevará por título ‘As algas e as plantas que veñen do océano’, y que tendrá por objetivo “explorar o papel crucial das algas na estabilidade do ecosistema mariño e o seu potencial na gastronomía”, explican.



Degusta A Coruña

Por otra parte, la Diputación celebrará los días 28, 29 y 30 el congreso Degusta A Coruña en las localidades de Fene, Betanzos, Padrón, Boiro, A Coruña y Carballo.



Enmarcada en la iniciativa ‘A provincia que sabe’, la iniciativa pretende “reivindicar a excelencia na cadea agroalimentaria da provincia” y contará con ponentes como los chefs Luis Veira (Árbore da Veira), Moncho Méndez (Millo) o Beatriz Sotelo (Illas Gabeiras).