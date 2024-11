La Diputación da luz verde a 240 millones de presupuesto para 2025

La Diputación de A Coruña aprobó en el pleno extraordinario de este viernes los presupuestos de 2025, que ascenderán a 240 millones, con “máis fondos directos” para los ayuntamientos, explicó el ente, que recibió los votos negativos del Partido Popular y el beneplácito de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños. Además, se dio luz verde a las aportaciones adicionales del Plan Único, que cierran este año con una inversión de 100,5 millones de euros y 508 obras aprobadas en los municipios coruñeses.



El documento económico presenta 240,5 millones de euros, un 8,26% más que en este ejercicio, y “terá como prioridades a financiación de obras e servizos nos municipios, a creación de emprego e as políticas sociais”, destacó el diputado de Economía, José Ramón Rioboo.



“Servirán para mellorar, tamén, a liquidez dos concellos, que cada vez teñen máis gasto corrente, en parte por asumir responsabilidades que corresponderían á administración autonómica”, dijo Rioboo, que calificó de “xenerosos” estos presupuestos.



Para Ángel García Seoane, de Alternativa, las cuentas “son un corta e pega” de las últimas y llamó la atención sobre “un déficit moi grande”. “Onte choveu moitísimo, ata 30 litros por metro cadrado, e o parque de bombeiros de Arteixo estaba pechado. Non podemos permitilo, é un tema moi grave”, manifestó.



Desde el BNG, Avia Veira defendió “o orzamento máis elevado da historia da Deputación” y apuntó que estos números “permiten aportar tranquilidade aos concellos”, además de “achegar á cultura a todos os recunchos, apostar pola igualdade e pola lingua galega”.



Críticas entre Formoso y Ben

El presidente, Valentín González Formoso, destacó que “por primeira vez na historia, a Deputación da Coruña investirá máis fondos directos nos concellos da provincia que a Xunta de Galicia en todos os concellos da comunidade”.



El portavoz del Partido Popular, Evaristo Ben, ironizó con la ausencia de Formoso en la última sesión y tachó el documento presupuestario de “un máis, sen máis... sen maior novidade, sen maiores correccións e sen mellores criterios”. “315 millóns en bancos… unha execución global que non superará en moito o 40% no orzamento de gastos, execucións aínda menores en determinados capítulos e partidas. O que vostede trae hoxe aquí non é máis que papel mollado, un papel que a realidade, ano tras ano, desmonta”, criticó Ben.