La Diputación de A Coruña acerca la oferta de turismo industrial al B-Travel de Barcelona

La Diputación de A Coruña acerca las iniciativas de turismo industrial al Salón B-Travel de Barcelona. La institución, a través del Área de Turismo, estará tanto en las actividades para especialistas del sector, con un exposición sobre o Museo de Estrella Galicia (MEGA), como en las de exhibición, con un stand donde se ofrecerá información sobre una docena de recursos turísticos industriales de la provincia, de la mano una delegación que encabeza el vicepresidente de la entidad, Xosé Regueira.



La muestra, dedicada específicamente al turismo industrial, se celebrará entre los días 1 y 3 de abril de este año en el Recinto Ferial de Montjuïc de Barcelona.



Coincidiendo con la apertura del evento, este viernes, la Diputación de A Coruña estará presente en las denominadas “Xornadas Profesionais de Salón B-Travel” con una exposición sobre el Museo de Estrella Galicia, a cargo del propio Xosé Regueira, y del director del MEGA, Rodrigo Burgos.









Economía Circular





En relación con este acto, el vicepresidente aseguró que “é unha satisfacción poder expoñer un recurso de turismo industrial de primeiro nivel como é este museo, que axuda a diversificar a oferta turística da provincia e mesmo de Galicia cun produto que ademais de divulgar os valores empresariais dunha marca serve para realzar a calidade do territorio, a aposta pola economía circular e polos produtores locais”, expuso también Regueira.



Así, con el epígrafe “MEGA Mundo Estrella Galicia. O patrimonio industrial de Hijos de Rivera recuperado cun museo experiencial”, este presentación permitirá, según explicaron, “difundir un recurso que fala da traxetoria dunha empresa galega de tradición familiar, que ademais axuda a difundir a marca Galicia no exterior”, indicó el vicepresidente de la Diputación de A Coruña.









Imprescindibles





La promoción de los recursos turísticos de carácter industrial de la provincia coruñesa se completa con material divulgayivo que se ofrecerá en el expositor de la entidad en este salón con el q título “12 visitas imprescindibles na provincia da Coruña”.



En concreto, están incluidas una guía que recoge información sobre el propio Museo Estrella Galicia MEGA, sobre la iniciativa de ecoturismo A Castrexa, en Cambre; la Casa Grande de Xanceda, en Mesía; el ecomuseo Forno do Forte, en Malpica; el Lago Mineiro de As Pontes; el espacio museístico La Conservería de 1884, en Camariñas; la Ruta da Construción Naval en Ferrol; la Mina Piquito de Moeche; el Muíño das Mareas Pozo do Cachón, en Muros; la iniciativa de Os Biosbardos-Cultura de Leira, en Cambre.



También se ofrecen las opciones que en este ámbito propone la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, tanto la Ruta do Lúpulo Galego, que nace en el santuario de Nosa Señora do Camiño, en Betanzos, y recorre casi quince kilómetros hasta Presedo, en Abegondo, como la alternativa natural de la empresa de cultivo e comercialización de té y aromáticas Orballo’, con sede en Oleiros y plantaciones en Donín, en Paderne.