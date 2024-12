Los días felices de Marisa Paredes en A Coruña: medalla en el Colón y visitas con John Malkovich

La actriz Marisa Paredes, fallecida hoy, vivió días días felices en A Coruña, ciudad a la que se desplazó en octubre del 2008 para recibir la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

En aquella ceremonia, que se celebró en el teatro Colón, la actriz compartió escenario con Antonio Banderas, quien estuvo en la ciudad acompañado por su entonces mujer, Melanie Griffith. Hubo, además de estos dos, otros 19 galardonados, como el director de orquesta Daniel Barenboim, la cantante de ópera Cecilia Bartoli, los directores de cine Antonio Isasi-Isasmendi y Manoel de Oliveira, la galerista Helga de Alvear, el escritor Jorge Semprún, la bailarina, la coreógrafa Alicia Alonso, el torero José Tomás, la cantante Luz Casal, el diseñador Roberto Verino o los oleiros de Buño.

Marisa Paredes se alojó en el NH Atlántico, donde recibió a 'El Ideal Gallego', medio al que concedió una entrevista. En la charla, aseguró tener muchos amigos en Galicia y también en A Coruña. Además, se mostraba agradecida con Pedro Almodóvar, porque era el director con el que más películas había hecho, y lamentaba no haber compartido rodaje con directores de la talla de Scorsesse y Coppola.



El coruñés César Antonio Molina era ministro de Cultura cuando se celebró aquella gala en la ciudad. El político, periodista y escritor recuerda hoy lo que vivió aquellos días en declaraciones a El Ideal Gallego: “Mi relación con ella fue grata. Aunque fuera de su entorno almodovariano era muy reservada, sabía mucho de cine y este fue siempre el tema fundamental de nuestras conversaciones”.

“Era una gran actriz. Muy amiga de Bertolucci, trabajó en el cine italiano y en el francés. En ‘La vida es bella’, que recibió tres premios Oscar, tuvo un papel muy destacado, añade el coruñés que fue ministro de Cultura con Zapatero.



"Era de una gran meticulosidad y se pensaba mucho las películas y los papeles que rodaba. Aparentaba ser muy fuerte, pero era frágil como la mayoría de sus personajes. Siempre se rendía a la ironía y al buen humor", concluye Molina sobre la que fue presidenta de la Academia de Cine española.

La del 2008 no fue, ni mucho menos, su única visita a la urbe herculina. Ella y su pareja, el lucense Chema Prado, exdirector de la Filmoteca Española, “eran unos asiduos visitantes de Galicia y de A Coruña, porque Chema tiene unos primos en la ciudad, a la que solían venir al menos dos veces al año, en verano y en Navidad”, apunta Jaime Pena, director de la Filmoteca de Galicia. Precisamente, la actiz visitó las instalaciones de la calle Durán Loriga en varias ocasiones. La más especial de ella fue en 2019, cuando el entonces llamado Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) pidió a Chema Prado que dirigiese un ciclo con sus películas favoritas. Entre ellas eligió ‘La flor de mi secreto’, de Pedro Almodóvar, que fue presentada por su protagonista principal, Marisa Paredes. Fue en el marco de este ciclo cuando visitó la ciudad y la propia sala el actor estadounidense John Malkovich, gran amigo de la pareja. En paralelo a la programación del CGAI, el Ayuntamiento coruñés organizó una exposición de fototografías de Chema Prado en la sala de exposiciones de María Pita.

Pena clasifica a Marisa Paredes como “una actriz de otro tiempo”. “Se dice de ella que es una diva, y realmente es lo que era. No era la típica actriz del método, que engorda para hacer un papel. Tampoco de los tipos que se llevan ahora, que son el actor histriónico o bien el naturalista, incluso no profesional. Ella era una actriz clásica, y por eso se movía muy bien bien con directores como Raúl Ruiz o Pedro Almodóvar, que huyen del naturalismo y apostaban por el artificio, entendido esto como una categoría tan válida como cualquier otra”, se extiende el recién nombrado director de la Filmoteca de Galicia.