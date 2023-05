El Día del Trabajador congrega a más de 2.500 manifestantes en A Coruña

Como es tradición, el 1 de Mayo, las tres manifestaciones convocadas por los sindicatos marcharon por el centro de la ciudad. Esta vez se exigía, entre otras cosas, una subida salarial para poder hacer frente a la subida de los precios provocada por la inflación. La Policía Local estima en más de 2.500 los participantes en las protestas: 1.400 en la de CC00 y UGT, 900 en la de la CIG y 260 en la de la CGT. Las tres transcurrieron sin incidentes.

La efeméride estuvo marcada por la cercanía de las elecciones municipales, que están fijadas para el día 28 de este mismo mes, y en el caso de CCOO y UGT, se pidió a todos que votaran a los partidos progresistas. "Estamos chamados a encher as urnas", señalaron, al tiempo que advertían que se podría perder todo lo ganado, como la última reforma laboral, si en las elecciones generales de noviembre ganara un hipotético gobierno del PP apoyado por Vox. Mientras, en manifestación de la CIG, coreaban: "E a culpa de quen é? De Podemos, do PSOE e do PP".

Precisamente a la manifestación convocada por CC00 y UGT acudió el candidato de Por Coruña (Podemos-EU), José Manuel Sande, que recordó la inminencia de las municipales, "un ámbito na que as políticas prácticas poden facerse dunha maneira máis precisa", y Antón Gómez-Reino, que advirtió que "a dereita está tratando de polarizar a sociedade". El diputado de Unidas Podemos recordó que las movilizaciones han sido clave para alcanzar cuestiones básicas como las subidas de salario mínimo interprofesional y subidas en general, y revindicó la reforma laboral como "absolutamente clave". También la igualdad retributiva, como los derechos de las trabajadoras del hogar, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, y llamó a la movilización electoral.

La alcaldesa y candidata del PSOE, Inés Rey, también estaba en la plaza de A Palloza, acompañada de numerosos concejales. Animó a seguir avanzando para eliminar las desigualdades, por la defensa de los derechos de los trabajadores: "Así seguiremos cada Primeiro de Maio reivindicando".