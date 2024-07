Detenido por agredir a un policía en un punto conflictivo del Orzán

Alrededor de las 11.00 horas del día de ayer, la Policía acudió a la calle del Orzán en respuesta a un aviso que alertaba de que había un grupo de jóvenes que se estaban enfrentando entre sí delante de un local de ocio nocturno. Al lugar acudieron efectivos del 091 y el 092.



Aunque la situación era tensa, los agentes consiguieron calmar los ánimos. Separaron a ambas partes y luego se retiraron. Sin embargo, unos minutos después, volvió a generarse un altercado entre los mismo individuos, solo que en la calle Torreiro, apenas a 200 metros de distancia del punto anterior.



Esta vez la situación se descontroló y uno de los sujetos golpeó a un policía local, por lo que fue detenido por atentado contra la autoridad. En cuanto al agente agredido no sufrió heridas de consideración grave.

Las peleas suelen ser bastante habituales en esta zona desde que, señalan varias fuentes vecinales, se abrió un pub en la travesía del Orzán que reúne a individuos que suelen generar problemas. “Aquí la Policía viene constantemente, cada dos por tres”, indica una vecina, que evita dar su nombre por miedo a represalias. “Ya he visto de todo: desde un tipo persiguiendo a otro con una ganzúa de carnicero hasta sangre en mi portal de una persona que habían apuñalado la noche anterior”, relata esta misma mujer, quien pudo ver desde su casa el desarrollo del altercado: “Iba a salir para comprar pan y de repente me encuentro pegado al portal a un hombre sin camiseta montándola”, explica. “El problema es el pub, la gente que se reúne allí. Ya debe ser la tercera vez que al dueño le cierran el negocio, pero da igual, porque lo vuelve a abrir en otra zona de la ciudad”, se lamenta.



“Un día te encuentras un negocio todo lleno de vómitos. Al siguiente, a uno pinchándose en la calle. La suciedad es continua y el trapicheo de drogas y las peleas también”, continúa esta residente. “No tenemos por qué estar sufriendo esto prácticamente todos los días, y desde el Ayuntamiento no hacen nada”, señala. “Hay vecinos que tienen miedo y dicen que no es para tanto, pero la realidad es que a mucha gente nos está sobrepasando”.



Para ilustrarlo, la mujer relata un par de anécdotas: “Un vecino con el que tengo relación me dice que cuando sale a las nueve de la mañana a trabajar, prácticamente sale drogado por la cantidad de humo de marihuana que hay en la calle. Y mi hija, que ya no vive aquí, cuando salía de casa tenía que caminar por otras zonas, porque podía pasarle algo”.



Otra vecina, que también evita dar su nombre por miedo, viene a confirmar lo relatado por su conciudadana: “Han convertido la calle en un meadero, huele a orines todo el tiempo. Entregué en el Ayuntamiento dos escritos, pero no sirvió de nada. Una vez la alcaldesa dijo en la radio, hablando sobre este asunto, que lo que no iba a hacer era poner a un policía en cada calle”, cuenta indignada la mujer. “Hace un tiempo se quedó el portal abierto y nos encontramos a uno allí metido pinchándose. Lo que hablamos entre algunos vecinos es que si esto sigue así, tendremos que actuar nosotros", afirma.