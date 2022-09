Detenida en A Coruña una estafadora de tarjetas de crédito

El Equipo @ Coruña de la Comandancia de la Guardia Civil detuvo a una vecina de la ciudad como sospechosa de un delito de estafa durante la operación ‘Julei’. La sospechosa habría obtenido los datos de la tarjeta de una vecina de Oleiros en la darkweb (la parte de internet que no aparece en los buscadores y que se utiliza para actividades ilícitas) y sus cómplices en Santa Domingo (República Dominicana) habrían sacado 990 euros de un cajero.



Todo comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por una vecina de Oleiros en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de esa localidad comunicando haber observado en su cuenta bancaria un cargo realizados con la tarjeta sin su consentimiento por un importe de 990 euros. El grupo especializado de la Guardia Civil inició las pesquisas y averiguaron que los datos de dicha tarjeta habían sido obtenidos fraudulentamente en la “darkweb.



Como fruto del trabajo de campo realizado, los componentes del Equipo @ lograron identificar tanto a la sospechosa que residía en A Coruña como a sus cómplices. El Instituto Armado detuvo al a primera, mientras que realizó una solicitud de coloración ante las autoridades de la República Dominicana para la detención de los cómplices.



Consejos



Para evitar estas estafas telemáticas, la Guardia Civil aconseja: nunca proporcionar datos personales y bancarios (en un pago online, la transferencia bancaria no es un método seguro).



Nunca envíes datos personales (DNI o pasaporte), PIN o cualquier otra información relaciona contigo por email o grupos de mensajería instantánea ya que puede ser usada para cometer ilícitos. Cuando pacte la venta, y en especial si el vendedor o comprador facilita rápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicite una conversación telefónica (video llamada) con el vendedor o comprador y así sabrá si es quien dice ser. No facilitar nunca el número secreto de la tarjeta, no tomar ninguna decisión precipitada y pedir una segunda opinión a un familiar o conocido en caso de duda, no ofrecer los datos.