La demolición del Hotel de Pacientes del Chuac se licitará el próximo mes

Los responsables de la Xunta acudieron ayer a la sede del Colegio de Médicos, en Riego de Agua, para ponerles al corriente del proyecto de la ampliación del Chuac y de su calendario. Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas, aseguró que estamos en un “momento decisivo” y que procederán el próximo mes a licitar la demolición del Hotel de Pacientes, cuya desaparición será el preludio del Novo Chuac. También se licitará el primer edificio, que calificó de “icónico”, la Torre Polivalente.



Por otro lado, como se sacará a concurso el proyecto y obra de los nuevos accesos al Chuac, una cuestión primordial que había generado una fuerte polémica con el Ayuntamiento, ya solucionada, este mes se expondrá a información pública el proyecto, de interés autonómico. Pero la explicación de ayer se centró sobre todo en la distribución del nuevo equipamiento que los médicos van a tener a su disposición.



La previsión es invertir 500 millones de euros para multiplicar por tres la superficie construida para pasar de los 85.000 metros cuadrados del actual hospital a los 258.000. Se trata también de pensar en los profesionales sanitarios, no solo en los pacientes, como señaló Vázquez. En cuanto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicó que también se les informaría del cronograma de la obra. “Agora mesmo non teñen capacidade de seguir medrando, pero terán a oportunidade de facelo. Hai que recordar que nos últimos anos se adicaron 29 millóns a ampliar as Urxencias e a actual Fase 0 de máis de seis millóns de euros”. Pero el gran salto, señaló, será la Fase 1 que va a comenzar ahora.



Comesaña aseguró que la labor de los médicos apenas se verá afectada por las obras. “Todas teñen algunha implicación, pero estamos a falar de obra nova, ao lado, pero non en contacto co actual centro”: A principios de 2024 se estará construyendo la Torre Polivalente, pero en la segunda mitad del año se podrá comenzar el resto de la obra, así como las conexiones viarias, que han causado más controversia.