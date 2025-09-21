Cuando Inditex se lanzó a conquistar el mercado internacional desde A Coruña: “Todo un mundo por vestir”

La pasada semana falleció José María Castellano, un empresario coruñés que jugó un papel clave en el crecimiento del imperio de Inditex. Fue su primer consejero delegado y también ocupó el cargo de vicepresidente.

Desembarcó en la empresa en 1984 y permaneció en ella hasta 2005, cuando dejó todos sus cargos en la compañía alegando motivos personales.

Durante aquellos años se pusieron los cimientos del imperio que desde A Coruña ha aterrizado con éxito en 98 países de todo el mundo y que ha cumplido 50 años de vida.

¿Cómo era el grupo textil en aquellos primeros tiempos? Castellano aseguraba a principios de 2001 que la empresa estaba en proceso de abrir tiendas “en Alemania, en Gran Bretaña, en Asia, en América del Norte” y que la compañía estaba “recorriendo un camino, pero ese camino todavía no se había agotado”.

El director general en aquel momento, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, explicaba que esta compañía es “tan dinámica que todos los días surge algo difícil” y “precisamente estamos donde estamos por la intranquilidad de todos los días, porque no te conformas con nada”.

Mensaje de Amancio Ortega

El primer informe anual que elaboró la matriz de Zara, correspondiente al ejercicio de 1998, también permite hacerse una idea de cómo fueron aquellos momentos previos a la salida a la Bolsa española, que se produjo el 23 de mayo de 2001.

Amancio Ortega publicó un mensaje sobre la firma en aquel documento. “El afán de innovación y superación permanente con el que iniciamos este proyecto hace 36 años es la idea motriz que nos ha guiado hasta aquí. Hoy tenemos el privilegio de ver cómo aquella idea original, a partir de la cual se surtieron y están surgiendo, con una mentalidad abierta y creativa, otras muchas, se ha convertido en el Grupo Inditex”.

En este texto de hace más de 25 años afirmaba que el “objetivo inaplazable” del grupo debía ser “la expansión internacional, tanto de forma independiente como por medio de acuerdos con otras compañías”, ya que permitiría, “desde la diversidad, enriquecer nuestra cultura y visión de mercado”. “La creación de nuevas oportunidades en torno a las líneas de producto es nuestra respuesta a las nuevas oportunidades del entorno”, destacaba.

“Idea singular”

A lo largo del informe de 1998, que consta de un total de 97 páginas, están destacadas las palabras “flexibilidad”, “entusiasmo”, “creatividad”, “innovación”, “diversidad” y “mentalidad abierta”. El documento también recoge un eslogan sobre la compañía: “Grupo Inditex, todo un mundo por vestir”.

Esta memoria anual también señala que “el Grupo Inditex es el desarrollo de una idea singular sobre la moda y la gestión empresarial, que se inicia en A Coruña a principios de los años sesenta de la mano de un equipo dirigido por Amancio Ortega Gaona”.

También se asegura que “desde su inicio se ponen de relieve las características que han supuesto la base de la expansión nacional e internacional del Grupo: creatividad y diseño esmerado, innovación, respuesta ágil al mercado, atención especial a la ambientación de las tiendas y una dirección empresarial flexible”.

Otra descripción que incluye es el proceso productivo de la firma: “Es una organización en la que el diseño, producción, abastecimiento, distribución, venta y gestión se complementan con precisión. Creatividad y eficacia van unidas, de tal forma que el acierto en el diseño de las colecciones tiene su complemento en una adecuada gestión. Inditex es una idea de moda asociada a una estructura integrada”.

Primeros mercados

Para hacerse una idea, la empresa el 31 de enero de 1999 estaba presente en 23 países (España, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Francia, Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos, Malta, Grecia, Noruega, Suecia, Malta, Líbano, Chipre, Grecia, Turquía, Israel, Kuwait, Dubai, China y Japón) y facturaba 268.665 millones de pesetas.

Además, este informe fijaba como retos la expansión internacional y la creación de nuevas cadenas. Precisamente, en aquel 1998 se realizó el lanzamiento de Bershka, “con un alto contenido de tendencia y orientada a un público femenino joven y urbano”, tal y como la definía la firma en aquel momento.

Un detalle llamativo que ayuda a entender el contexto en el que creció Inditex y el carácter de su fundador es que la publicación corporativa del ejercicio de 1998 puso fin a un misterio que había durado 36 años y que había generado múltiples especulaciones durante mucho tiempo. Se dio a conocer por primera vez el aspecto de su fundador, Amancio Ortega, con la inclusión de una fotografía en la página siete con la que el gran público pudo ponerle cara.