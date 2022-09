Cuando el frío dato se convierte en el mayor aval de la multiculturalidad

Aunque acostumbra a hablarse de “el frío dato”, los alumnos del IES Agra do Orzán presentaron ayer lo que podría considerarse la mezcla perfecta entre el rigor estadístico y su aplicación a la conciencia social. Durante un acto en el Ágora, los ahora alumnos de Segundo de Bachillerato presentaron el estudio ‘Donde caben dos caben cinco’, un estudio demográfico de su centro escolar en particular y de la ciudad en general. Realizado el pasado curso, fue campeón del XII Concurso da Icubadora de Sondaxes e Experimentos celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, así como de la fase nacional del mismo, en la Universidad de Castilla La Mancha, en Toledo.



Florencia Balmelli, Pablo Araújo, Isabel Rodríguez y Eduardo Tella, los cuatro protagonistas bajo la supervisión de la profesora de matemáticas María Ángel Martínez, sacaron el bisturí a través de la realidad del IES Agra do Orzán: Un 15 por cien del alumnado es inmigrante, mientras que dos tercios tiene un progenitor de origen extranjero o fuera de nuestras fronteras, lo que incluye la emigración gallega. “Aquí conviven un centro acolledor, multicultural, diverso e integrador, é como lle gusta dicir aos rapaces”, afirma su profesora. “Hai nenos que veñen sen saber o idioma e outros perseguidos políticamene, como os de Ucraína, que xa chegaran hai anos co inicio do conflicto no Dombas”, añade la docente.



Población extranjera

El análisis demográfico de A Coruña más allá de la realidad del instituto determina que la mayoría de inmigrantes de la ciudad procedente de América y que Europa es el segundo lugar de referencia. Os Mallos, Santa Margarita y la Sagrada Familia concentran la mayor cantidad de población extranjera, seguido del Agra do Orzán y Os Castros, Elviña, O Castrillón, A Gaiteira y Eirís, una tendencia que inmutable desde 2007.



Las conclusiones específicas finales de los cuatro reconocidos estadistas apunan que “las pirámides de población de los diferentes distritos indican que toda la población comienza a estar envejecida, ya que hay muy poca natalidad”, mientras que “los distritos con una menor renta por hogar son Os Mallos, Sagrada Familia y Santa Margarita, así como Agra do Orzán, que son los mismos con una mayor población extranjera”. Quizás, la reflexión final que me recoge su sentir es que “todos vinieron buscando una vida mejor”.