Cristina Barreiro | “Antes la prensa era más libre y podía ser demoledora con la realeza”

La profesora de Historia y doctora en Periodismo Cristina Barreiro, que reside a caballo entre A Coruña y Madrid, prepara una nueva obra sobre consortes reales tras la gran acogida de ‘Las hijas de Isabel II’.

¿De qué trata su nuevo libro?

Es una colección de biografías breves de todos los consortes reales de la Edad Contemporánea. Hoy conocemos a Letizia, Camila… pero, ¿quién ocupó esta posición antes que ellas? La mayoría son mujeres, las reinas por matrimonio. Hay muchas conocidas como María Antonieta, Eugenia de Montijo o Alejandra Romanova, pero también hay hombres, grandes ignorados hasta la fecha. Francisco de Asís o Félix de Borbón-Parma, que ejerció como consorte de la Gran Duquesa Carlota de Luxemburgo, con un papel principal durante la II Guerra Mundial. En el libro se trabajan dinastías más periféricas, como las de Jordania, Irán o México. ¿Sabía que los colores de la bandera de Brasil se deben a una austriaca que se casó con el emperador Pedro I? El amarillo de los Habsburgo y el verde de los Braganza. Es un libro muy divulgativo, para todos los públicos, pero con buena base documental. He tratado que se lea con facilidad y sea ameno. Con anécdotas divertidas.



¿Qué tal recibió el público su última obra, ‘Las hijas de Isabel II‘?

Fenomenal, fue una gran sorpresa. Era mi primera novela de recreación histórica. Yo siempre me he dedicado a la vida académica en la Universidad y jamás pensé que fuese a recibir tanta atención mediática. Creo que el mejor piropo que he recibido es que parece que te metes dentro de la historia, que lo vives desde dentro. ¡Que te sientes una infanta! Y eso, para una autora novel como yo, es un gran halago. Claro que las hijas de Isabel II dan mucho juego: eran unas mujeres extraordinarias para su época. Cultas, cosmopolitas, muy piadosas y con un sentido elevadísimo de su responsabilidad institucional. Isabel, Paz y Eulalia. Las tres, geniales.

¿Cuándo nació su interés por descubrir linajes reales?

De casualidad. En la Universidad CEU-San Pablo organizamos un seminario/homenaje a la reina Victoria Eugenia con motivo del 50 aniversario de su muerte y fue super exitoso. Ahí surgieron colaboraciones con la revista ‘Hola!’. ¿Por ser realeza no se puede abordar con criterios académicos? El problema es que, a veces, quienes nos dedicamos a la historia somos muy peñazo y no sabemos llegar a un público poco especializado. Y esa barrera hay que romperla.

¿Cree que antes se conocían menos detalles “escabrosos” de los reyes?

Siempre se han conocido. Incluso en las gacetas del XVIII se refieren cuestiones de alcoba. ¡Pobre María Luisa de Parma y Godoy! Antes la prensa era más libre. Las publicaciones satíricas podían ser demoledoras con la realeza: a María Cristina de Nápoles la llamaron “ilustre prostituta”. Esto hoy sería inadmisible. Pero no había fotografía ni persecuciones de paparazzi ni esas cosas.