A Coruña tendrá negociación presupuestaria antes de que acabe el año

Por primera vez en 23 años los coruñeses apostaron por dar continuidad a un Gobierno municipal. Una mañana soleada, la del 17 de junio de este año, Inés Rey volvió a ser investida alcaldesa de A Coruña. Desde entonces han pasado cien días, con unas elecciones generales de por medio, en los que el trabajo ha seguido las líneas del anterior mandato para lograr la segunda gran modernización de la ciudad. La regidora, acompañada de los concejales de Gobierno, hizo este lunes balance de estos tres meses, repasando los avances logrados en este tiempo, como las inversiones ejecutadas y los proyectos encaminados. Bajo el lema ‘100 días de futuro’, Inés Rey puso en valor sus compromisos con la ciudadanía amparados en el “diálogo, amabilidad, trabajo y gestión”.



También en ese futuro más próximo entran varias de las cuestiones pendientes, como el futuro de la fachada marítima o los presupuestos del próximo año. Así, Rey anunció que este jueves tendrá lugar la primera reunión con el BNG para negociar las cuentas de 2024, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero. El borrador ya está listo y será el primer teniente de Alcaldesa, José Manuel Lage Tuñas, quien lidere las conversaciones.

Compromisos



El Ayuntamiento convocará varios encuentros en los próximos cien días para tratar asuntos clave. Será el caso de la reunión interadministrativa sobre la fachada marítima, que se celebrará antes de que acabe el año. “Esta es una de las prioridades para este Gobierno”, señaló. El Gobierno local también citará a los alcaldes del área metropolitana para avanzar en la licitación del contrato de renovación de la planta de Nostián y también se reclamará la propiedad de la Casa Cornide en los próximos meses.

La Aesia y la Ciudad de las TIC son otras de las cuestiones que verán avances antes de que finalice el ejercicio. El objetivo es que la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial empiece a funcionar antes de 2024, por lo que se constituirá su patronato en estos meses. En cuanto a la Ciudad de las TIC, se formará la sociedad gestora, que correrá a cargo del Ayuntamiento y la Universidad.



Otros de los objetivos a corto plazo son la licitación del mercado y centro de Salud de Santa Lucía; la reforma de San Andrés, que, si bien mantendrá el tráfico rodado, se transformará en un bulevar; la redacción del primer plan de salud mental y el plan de inclusión; la apertura del parque del Observatorio; la ordenanza de terrazas; y la convocatoria del Consello municipal de Cultura.

Más ejecución que en todo 2017



Con el fin de “tender puentes” y llegar a acuerdos dejando de lado las diferencias, la regidora destacó los doce asuntos aprobados en pleno y los 16,5 millones de euros ejecutados en cien días. “Llevamos ejecutados un total de 16.557.323 euros. En el año 2017 se ejecutaron 10.819.644 euros, pero no en cien días, sino en el total del año”, explicó.



Durante estos meses se han avanzado y, en otros casos, terminado, cincuenta actuaciones, como el skate park de José Toubes, la ampliación de la pasarela de Pedralonga o el fin de la calle Picavia. No se olvidó de la adjudicación de las obras de Alfonso Molina ni de la aprobación del proyecto de A Pasaxe.

Tanto el PP como el BNG aprovecharon la fecha para hacer su propio balance de los cien días de Inés Rey. El PP señaló que el Gobierno municipal “ha confundido cien días de gracia con cien días de fiesta”: “La ciudad sigue con problemas de inseguridad y okupaciones; de falta de mantenimientos en todos los barrios; de descontrol en los contratos de medio ambiente; y de movilidad”, subraya la formación. Por su parte, el BNG percibe “certa falta de impulso” e incide en lo sintomático que es “que no pouco tempo do novo mandato houbese que abordar dúas modificacións dos orzamentos e do orzamento do IMCE”.