A Coruña será la base de una flota de Teslas para el transporte público

Quizá la movilidad del futuro será eléctrica, pero el proceso por el que las baterías sustituirán a los viejos motores de explosión es mucho más lento de lo que podría imaginarse. Los particulares no están dispuestos a invertir dinero en un vehículo que es más caro, que ofrece una menor autonomía y cuya obsolescencia es mayor que la del viejo diésel. Sin embargo, las empresas privadas sí apuestan por ello: A Coruña será pronto el centro de una iniciativa empresarial de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) en el que se emplearán vehículos eléctricos de la marca Tesla. Por el momento, 26 de estos coches se encuentran estacionados en un parking a la espera de ser utilizados.

Conviene recordar que los usuarios llevan tiempo protestando por la falta de taxis. Los taxistas dicen que hay suficientes licencias. Para ello, se amparan en la ley autonómica, que estipula que en los ayuntamientos con más de 150.000 habitantes tiene que haber un taxi cada 900 personas. En A Coruña, hay 522 licencias, lo que corresponde a un taxi por 477 ciudadanos, de los 250.000 que hay en la urbe.

La asociación mayoritaria, Teletaxi, considera que el problema es que, tras la pandemia, ya no se hacen dobles turnos. Muchos de los chóferes abandonaron la profesión y no regresaron una vez finalizaron las restricciones. Otros, simplemente, se han acostumbrado a trabajar solos y no quieren contratar empleados.

Tampoco se puede olvidar la polémica que surgió hace unos años por la aparición de los VTC, que el sector del taxi considera competencia desleal. En 2022, se dictaminó que las plataformas que presten servicio solo podrían operar en viajes entre ayuntamientos. La Xunta evitó regular las licencias VTC para que compitan con los taxis dentro de un municipio, y ningún gobierno local pidió una normativa.

Pero la de los Teslas no es la primera flota eléctrica que emplea una empresa de transporte en A Coruña. A finales de 2019, aterrizaron en la ciudad dos empresas de alquiler de motocicletas eléctricas: Motiños y Moter. A día de hoy, todavía es posible descubrirlas en cualquier rincón del centro de la ciudad, disponibles para los clientes que hayan descargado la aplicación en el móvil. Las dos operan en el centro de la ciudad y permiten a cualquier usuario localizar en el mapa una de las vespas, reservarla y desplazarse, siempre en el interior del casco urbano, pagando solo el trayecto. Otros negocios similares han probado suerte en la ciudad, como los patinetes eléctricos de alquiler que aparecieron brevemente antes de la pandemia, pero han sido las motocicletas las que han soportado el paso del tiempo.

Fue después del covid cuando el Ayuntamiento comenzó a introducir en el servicio de BiciCoruña las bicicletas eléctricas, probablemente la forma de transporte a batería más popular de la ciudad. Aunque el motor eléctrico solo asiste al pedaleo y no lo reemplaza, permiten salvar sin esfuerzo las múltiples cuestas de la ciudad, lo que ha permitido que se dispare el número de usuarios en los últimos años. A lo largo de 2025, el Ayuntamiento comprará 300 de este tipo de bicicletas, lo que la convertirá en el vehículo eléctrico más común de la ciudad. Descontando los patinetes, por supuesto.

A esto hay que añadir que, finalmente, la Compañía de Tranvías ya tiene su primer autobús eléctrico. Después de años de probar diferentes modelos, en 2024 sacó uno para la línea 2A. Dado que la flota de Tranvías se compone de 95 vehículos, no parece un gran avance, pero habrá que esperar a que se licite la concesión de transporte urbano (lo que no ocurrirá hasta finales de 2026) para constatar nuevos avances. Por su parte, el Ayuntamiento pretende electrificar todo lo posible su propia flota.

CIFRA 383 VEHÍCULOS eléctricos estaban matriculados en A Coruña a comienzos del año, apenas un 0,3% de los turismos que forman el parque móvil 683 BICICLESTAS eléctricas de asistencia al pedaleo forman parte del servicio municipal de alquiler de BiciCoruña, y son las más demandadas 95 AUTOBUSES componen la flota de la Compañía de Tranvías, pero solo uno de ellos es eléctrico, y presta servicio en la línea 2A desde el año pasado

La empresa Alphabet de BMW señala que casi siete de cada diez coruñeses siguen empleando el coche habitualmente. Es más, el 51% lo considera imprescindible, pero no tiene por qué ser contaminante: según los datos de esta misma empresa, en 2024, el número de personas que emplearon un turismo eléctrico para desplazarse se duplicó en A Coruña hasta alcanzar el 15%, mientras que un 27% de coruñeses ya se plantea adquirir un coche completamente eléctrico como su próximo vehículo, aunque solo hay 383 matriculados en A Coruña.

Otro de los problemas que presentan los vehículos eléctricos es su recarga, pero cada vez hay más, en puntos como el aparcamiento de la torre de Hércules o, recientemente, en el parking de Alcampo. Estos últimos, sin embargo, aún no están operativos.