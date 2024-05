A Coruña registra su tercera mejor cifra de viajeros de la historia en un primer trimestre del año

El objetivo del sector turístico de A Coruña parece estar cada vez más cerca. A finales de 2023 el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, puso como propósito de cara a este ejercicio la desestacionalización del turismo, es decir, lograr captar visitantes en cualquier época del año y no solo en la temporada estival. Para ello, señalaba, era necesario convertirse en un referente a la hora de celebrar congresos, exposiciones y espectáculos. En esta línea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de viajeros del mes de marzo y, con 93.757 personas que pasaron por la ciudad en el primer trimestre del año, el inicio de 2024 se convierte en el tercero mejor desde que hay registros (2005).



Solo 2017, con 97.335, y 2007, con 94.376, experimentaron un inicio de ejercicio mejor que el actual. En cuanto a las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, en el primer trimestre de 2024 sumaron un total de 176.187. El presidente de Hospeco y director del NH Collection Finisterre considera que el mes de enero fue “especialmente bueno” debido a los eventos que se llevaron a cabo en la ciudad. Mientras febrero resultó ser el mes más ‘flojo’, los hoteles cogieron fuerza en marzo, siguiendo la buena línea que ya se había cosechado el año pasado. “Pedíamos desestacionalizar el turismo y estamos demostrando que somos un destino atractivo en cualquier época del año, no solo en verano cuando la gente viene escapando del calor de otras zonas”, indica Collazos.



La temporada estival apunta a mejorar los registros del año pasado, cuando, entre otras cosas, se logró un récord histórico en la cifra de visitantes extranjeros que escogieron la ciudad para pasar sus vacaciones. “Esperamos unos datos excepcionales y mejorar los del año pasado, que ya fueron muy buenos. La gente ya ha vuelto a reservar con antelación”, por lo que parece que el hábito pandémico que había arraigado ya ha desaparecido y la gente ya no espera hasta el último momento para organizar una escapada.

Estrategia

El tiempo, sin embargo, sigue jugando un papel muy importante a la hora de registrar reservas. El fin de semana pasado, debido a la lluvia, los hoteles habían recibido numerosas cancelaciones, apunta el presidente de Hospeco, aunque finalmente alguna se recuperó cuando el tiempo dio tregua.



En cuanto a este puente de mayo, que en algunas zonas de España se alarga hasta hoy con posibilidad de disfrutar de unas ‘minivacaciones’ hasta el próximo lunes, en A Coruña no solo no supone un empujón para los establecimientos hoteleros, sino que incluso frena su actividad. “Estos días, debido al puente, se pierde mucho cliente de negocios, que es el que recibimos por semana en gran cantidad”, añade Collazos. Según los datos del INE en 2023 pasaron por la ciudad 466.666 personas, un 6,6% más que en 2022, cuando lo hicieron 437.539. Tanto los viajeros nacionales como los internacionales subieron en el pasado ejercicio, siendo los primeros 362.463 (+1,5%) y los segundos 104.203 (29%).

Diciembre registró la cuarta mejor cifra de viajeros nacionales del año, superando incluso al mes de junio, el primero de la temporada estival. “Es importante continuar con la desestacionalización y que se genere demanda en los meses en los que es difícil ser rentable. Cualquier acción, evento o congreso que se pueda celebrar entre enero y mayo es muy interesante”, señaló el presidente de Hospeco. Precisamente esta es una de las líneas a seguir por parte del Gobierno municipal y así lo anunció en enero la alcaldesa, Inés Rey, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, en la que se dio a conocer la fecha fijada de hasta veinte congresos que traerán a la urbe a más de 20.000 congresistas.



Los conciertos y eventos tienen un fuerte peso en la estrategia turística de A Coruña. Bajo el lema ‘A Coruña, cultura de vivir’, Rey adelantó en Fitur una amplia programación de eventos y espectáculos que buscan posicionar la ciudad en el centro del mapa. La cultura y el turismo MICE repiten como grandes reclamos. Por ello, la urbe contará con doce festivales y ciclos de conciertos de mayo a diciembre, la gran mayoría de música. En este apartado destacan los ciclos celebrados en el puerto, como los festivales Morriña Fest, Coruña Sounds y Noites do Porto, que traerán a la ciudad a artistas nacionales e internacionales. Además de los musicales, la regidora puso en valor la existencia de festivales dedicados a otras artes como el Corufest, en marzo, o Viñetas desde o Atlántico, en agosto.



Como no puede ser de otra forma, el aeropuerto es un pilar para el sector turístico, por ello desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto instan al Gobierno municipal a actuar para que la terminal no registre nuevas caídas de pasajeros en los próximos meses. En enero Alvedro se despidió de la ruta a Bilbao y no ha habido ninguna nueva incorporación a la parrilla desde entonces, algo que ya se dejó notar en las últimas estadísticas de AENA.