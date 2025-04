A Coruña lidera la moda del ‘turismo de eclipse’ para agosto de 2026

El 12 de agosto de 2026 es ya una fecha que no solo los astrónomos han fijado en su calendario. A Coruña vivirá ese día un eclipse de Sol total, el “acontecimiento astronómico del siglo”, apunta el divulgador Óscar Blanco. La ciudad no ha vivido uno similar desde 1905, y el siguiente no será hasta 2480, por lo que la del año que viene es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Este, además, no se contemplará de forma total en Galicia, pero sí en A Coruña, por lo que ya son numerosos los turistas que han comenzado a buscar habitaciones en hoteles con tal de no perderse este evento.



El presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, asegura que “hay varios grupos que han solicitado información de precios para esa fecha”. Diferentes miembros de la asociación han comentado que en las últimas semanas se ha iniciado el movimiento de reserva en hoteles de la urbe para esta fecha de agosto, aunque todavía no es posible conocer “la incidencia de volumen de ocupación que finalmente puede suponer”. El también director del NH Collection Finisterre explica que aún habrá que esperar a que acabe este año para empezar a conformar si el 12 de agosto de 2026 será, como parece, una de las fechas más demandadas por los turistas.



Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar. “Es algo espectacular; dura aproximadamente un minuto y veinte segundos, cuando el Sol está totalmente tapado. No se verá de forma total en Galicia, pero en A Coruña, sí”, indica Blanco.



El 12 de agosto del próximo año será visible como total solo en el extremo norte de la Siberia rusa, el extremo oeste de Islandia, la isla danesa de Groenlandia y la mayor parte de la mitad norte de España. El país, al estar situado al final de la franja de totalidad, verá el eclipse cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte.



Esto obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. En Galicia habrá zonas donde se verá como parcial. El siguiente eclipse total visible desde España será el 2 de agosto de 2027. Aunque será un eclipse de mayor magnitud que este, solo podrá verse como total desde el extremo sur de Andalucía, Ceuta y Melilla.