A Coruña incorporará al Consorcio a la mesa técnica de licitación de Nostián

El Ayuntamiento incorporará a los ocho municipios que integran el Consorcio As Mariñas en la mesa técnica de licitación del servicio de tratamiento de residuos centralizado la planta de Nostián. La alcaldesa, Inés Rey, mantuvo una reunión con los regidores y representantes institucionales del ente supramunicipal para la puesta en común de las líneas de acción que determinarán las condiciones del próximo contrato.



Aprovechó Rey para trasladar a los convocados la necesidad de renovar la planta en términos de sostenibilidad para poder cumplir con la normativa vigente que establece la obligatoriedad del quinto contenedor. Al mismo tiempo dijo que A Coruña considera al Consorcio un socio ‘estratégico’ y por eso motivo los invitó a formar parte de la mencionada mesa técnica.

“El objetivo es tener en cuenta sus aportaciones y necesidades y de que la licitación esté definida en los próximos cien días”, indican fuentes municipales, al tiempo que aseguran que los asistentes aceptaron formar parte de la mesa a través de un representante político y un técnico de cada ayuntamiento.



Cumplir la normativa



La alcaldesa también dio cuenta a los presentes de su compromiso con la mejora del modelo de la planta de reciclaje de residuos cumpliendo la normativa con la planificación de la implantación progresiva del quinto contenedor, tal y como se acordó con el Gobierno autonómico, a partir del próximo año.



Rey constató que existe una voluntad compartida de mantener el proyecto de Nostián y mejorarlo. Valoró positivamente, asimismo, la disposición a compartir la mejorar del modelo y de trabajar conjuntamente en estos tres meses para dar una solución de presente y futuro a Nostián.



La mandataria local estuvo acompañada en el encuentro por el concejal del Área de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage, y por la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz. Por parte del Consorcio acudieron al Palacio de María Pita los alcaldes de Bergondo, Alejandra Pérez; Cambre, Óscar García Patiño; Carral, Javier Gestal, y Sada, Benito Portela; la teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela, y los responsables máximos del ente supramunicipal la vicepresidenta y alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes. Precisamente ambos fueron reelegidos esta misma semana para otro mandato de cuatro años.



Una cuestión compleja



La reunión de ayer ha supuesto un capítulo más de una cuestión compleja como es el reciclaje de los residuos. Cabe recordar que Nostián, en particular, ha traído de cabeza no solo al Gobierno de Inés Rey, sino también a los que le han precedido. La Marea Atlántica no pudo licitar el nuevo contrato durante su mandato, y que la actual empresa, Albada, lleva más de tres años (desde enero de 2020) prestando sus servicios en situación irregular una vez caducada la concesión.



Sin embargo, a la problemática se ha añadido recientemente otro factor. El Gobierno local anunciaba a finales del año pasado que abandonaba el modelo orgánico-inorgánico (de dos contenedores) por el modelo que se usa en Sogama de tres contenedores.