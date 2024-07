A Coruña denuncia la visión “centralista” de la Xunta con los aeropuertos gallegos

El Gobierno local pidió en el pleno celebrado este jueves más apoyo para Alvedro por parte de la Xunta. En respuesta a una moción –que fue aprobada– presentada por el PP y transaccionada por el BNG en la que se exigían medidas para evitar la pérdida de vuelos en el aeropuerto, el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, instó a los populares a llevar esta iniciativa al Parlamento gallego, ya que “no se puede obviar que la Xunta tiene competencias claras y directas en la coordinación de los aeropuertos, así como en la captación de destinos”.



Castro aseguró que la reducción de vuelos se debe a un sistema “más eficiente” porque se ha apostado por aeronaves con mayor capacidad. Añadió que A Coruña es “la ciudad gallega que destina más inversión a la promoción turística de su aeropuerto, además de ser la quinta de todo el Estado”.



El Gobierno gallego, señaló, “está absolutamente ausente y tiene una visión centralista en lo que debe ser la promoción de sus aeropuertos. Al contrario que otras administraciones, como Andalucía o Asturias, la Xunta no se implica en una coordinación aeroportuaria”. Por ello, Castro lanzó una pregunta: “¿Dónde está la Xunta en Alvedro? Ni está, ni se le espera, ni existe, ni entiende lo que es la coordinación”.



El pleno ordinario comenzó con doce minutos de silencio; uno por cada una de las víctimas de violencia machista confirmadas en las últimas semanas. Instantes después, y con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+, la alcaldesa, Inés Rey, leyó el texto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), en el que se insta a “seguir trabajando hacia un futuro en el que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, sexo o expresión de su identidad, puedan vivir con dignidad, respeto y libertad”. La sesión continuó con una bienvenida, la de la nueva concejala del PP María Jesús Fariñas, quien sustituye a Judith Fontela. Fue la antesala a un pleno marcado por la tensión en torno a la huelga del servicio de recogida de basura y el cruce de acusaciones hacia la figura del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas.



La corporación aprobó la modificación del anexo de inversiones previstas con el objetivo de licitar las obras de urbanización del solar existente entre las calles Cerca y Antonio Ríos, en O Castrillón. Se creará una plaza con zonas verdes, y en Junta de Gobierno local a finales de 2022 se estimó la posibilidad de edificar el polígono.

Presupuestos de 2025

Lage Tuñas anunció que los presupuestos de 2025 se empezarán a negociar en septiembre, cumpliendo con el compromiso de investidura de la alcaldesa con el BNG. Durante el segundo semestre se presentará el Plan Estratégico de Subvenciones, con la participación de los grupos políticos y entidades sociales, y, en 2025, “por primera vez”, se va a llevar a cabo un estudio sobre la calidad de los servicios municipales prestados.

El también concejal de Economía y Planificación Estratégica avanzó, por último, una modificación de los presupuestos en septiembre de diferentes partidas para adecuar la realidad al presupuesto de 2024.

El pleno también dio luz verde, de forma definitiva, a la modificación del presupuesto de este ejercicio –y en el del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)– para poder pagar facturas pendientes de las fiestas celebradas en 2023 (3,9 millones de euros). Además, este modificado permite incorporar otros 3,7 millones para pagar a la Compañía de Tranvías por la subvención municipal al bonobús.



En este asunto tuvo lugar el primer choque entre los tres grupos de la corporación. Mientras PSOE y BNG votaron a favor, el PP se opuso, como ya había hecho en el pleno de junio. El nacionalista Francisco Jorquera argumentó su voto como una actuación “de boa fe”, ya que “non teñen que saír perxudicadas as empresas proveedoras que agardan a cobrar dende fai un ano”. Roberto Rodríguez, del PP, se negó a “ser cómplices de esta gestión”, a la vez que acusó al BNG de permitir la investidura de la alcaldesa.



El portavoz municipal censuró a los populares: “Si fuese por el PP, los proveedores no cobrarían. Dicen que están a favor de que la gente cobre pero votan en contra. El presupuesto es dinámico y tiene que adaptarse a la realidad municipal. El PP está en el ‘cuanto peor, mejor’: creen que cuanto peor vaya, mejor le va al PP”.

Basura

Por otro lado, el PP también reclamó al Gobierno local que tome medidas para poner fin a la huelga de la recogida de basura. José Ramón Amado criticó la “falta de gestión” sobre este asunto. “Ha dicho que está atada de pies y manos y luego que no descarta tomar medidas. Tómelas”, dijo. “Los coruñeses exigen que se cree la comisión de investigación que se anunció cuando comenzó el proceso contra el STL y de la que no sabemos nada”, aseveró.



Jorquera respondió diciendo que “o único grupo que tivo a valentía de denunciar o que estaba pasando con estes servizos foi o BNG”. La hasta ahora concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, señaló que “no es labor del Ayuntamiento velar en un conflicto entre empresa y trabajadores, sino velar porque se cumplan los pliegos del contrato”. Recordó que esta es la primera huelga decretada durante el mandato de Inés Rey y definió la situación como un “chantaje, no al Ayuntamiento, sino a la ciudadanía”. Criticó, por último, la postura del PP: “Qué fácil es ver los toros desde la barrera”.



Fariña, alegorías y "perrenchas"

La nueva concejala popular, María Jesús Fariñas, agradeció a la alcaldesa, Inés Rey, su ayuda durante el pleno: los concejales parecen haber disfrutado de la serie ‘Clanes’ y repitieron durante todas las intervenciones, a la hora de dar la bienvenida a la recién aterrizada, el apellido “Fariña”. “Quiero agradecer las muestras de bienvenida y sobre todo gracias, señora alcaldesa, por la aclaración de la ‘s’ en mi apellido”.

En la cara menos amable, Roberto Rodríguez tiró de alegoría para comparar al Gobierno local con la basura de las calles. “El ‘Lagerato’ de Inés Rey que acabe cuanto antes. Está desbordado y en descomposición como los contenedores y la basura al sol, que no es lo único que cheira mal”. Rodríguez, además, calificó como “perrenchas” las posturas de Jorquera en los plenos. El PP y el BNG se unieron, en una moción, para solicitar la retirada de la portavocía a Lage Tuñas.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, justificó la moción al considerar que “mintió” sobre la polémica de unas obras en un piso de su propiedad. "Usted dijo que no tiene más derechos que nadie, pero tampoco menos. Lo que tiene son privilegios", comentó sobre las supuestas irregularidades en su inmueble. Francisco Jorquera matizó que le habría gustado "unha formulación distinta desta moción", pero "seguimos pensando que Lage cometeu unha grave irregularidade, que as explicacións que deu non foron suficientes e que non contradeciron os datos aportados polo BNG".

El portavoz municipal negó, una vez más, que existiesen irregularidades, y apuntó que “en política no vale todo”. "Van a quedar retratados en el momento en el que se inicien los trabajos porque una mentira repetida cien veces no se convierte en verdad", sostuvo, mientras finalizó invitando a Lorenzo a visitar las obras cuando se inicien. "Espero que entonces pida disculpas".