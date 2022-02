A Coruña Convention Bureau invita a organizadores de congresos a conocer la ciudad

A Coruña Convention Bureau organiza desde hoy hasta el 4 de febrero un viaje en el que invitaron a importantes empresas organizadoras profesionales de eventos (OPC) de toda España a visitar la ciudad. Con esta iniciativa pretende dar a conocer a fondo la atractiva oferta de A Coruña para el turismo MICE, que engloba eventos, ferias, reuniones, incentivos y congresos, y posicionar la urbe como un referente en este tipo de actividades.



Bajo el título “All you need is A Coruña”, el programa del viaje incluye visitas a hoteles y restaurantes, a Palexco y Expocoruña, espacios de networking y de formación y encuentros con las principales atracciones turísticas. Hoy el grupo será recibido en recepción en el Ayuntamiento.



También visitarán los dos principales espacios de congresos de la ciudad: Palexco y Expocoruña. Mañana, jueves, serán recibidos en Palexco por los representantes de A Coruña Convention Bureau. Asistirán también el gerente de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, el Vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, e Isabel Abelleira, que impartirá la conferencia “Cómo atraer y retener talento”. Además habrá una presentación de Iberia. El espacio multiusos Expocoruña se visitará la mañana siguiente.







Programación





Los visitantes se alojarán en el Hotel NH Collection Finisterre y además visitarán los hoteles Meliá María Pita, Eurostars Atlántico y Attica 21. En cuanto a restaurantes, podrán disfrutar de la oferta del Árbore da Veira, el Tira do Playa, el Pazo de Xaz, el Pazo de Vilaboa y una cena en A Mundiña.



Habrá tiempo para conocer las principales atracciones turísticas con un paseo por la Ciudad Vieja, un pase privado a la exposición “Untold Stories”, una parada en Finca Montesqueiro o la asistencia a MEGA.