A Coruña celebra el Día de la Poesía con la inauguración de Primaletras

La ciudad y la comarca se sumaron a la celebración del Día de la Poesía con distintas iniciativas que, de una manera u otra, acercaron a los coruñeses el talento de autores consagrados o noveles, y con especial atención a Galicia. En A Coruña, el Centro Ágora acogió la inauguración del Festival Primaletras, un nuevo certamen que, hasta el próximo 21 de mayo y aprovechando este 21 de Marzo, el Día del Libro (23 de Abril) y el de las Letras Galegas, organizará diversas actividades, que supervisarán el personal de las bibliotecas municipales con la colaboración de la gestora cultural Dores Tembrás.



La alcaldesa, Inés Rey, que intervino en la inauguración, valoró el carácter “diferencial” del festival “porque nace co obxectivo de aportar un percorrido máis amplo, unha continuidade á cultura da nosa terra, coa premisa de que A Coruña sexa un punto de encontro para os referentes da literatura e cultura de Galicia”. La apertura citó en el Ágora a cinco poetas coruñesas: Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Emma Couceiro, Lucía Aldao e María Lado. Con ellas, y con la propia Tembrás, se estrenó “un festival que nace na cidade co firme propósito de erixirse como unha referencia para o sector por moitos anos”, añadió Rey.



Mientras, en el Teatro Colón, los artistas Xelís de Toro y Alejandro Vargas presentaron “Máis Alalá”. Un proyecto poético sonoro performático inspirado en el libro “De catro en catro” de Antonio Manoel creado por el músico Alejandro Vargas (Cuba/Galicia) y el escritor Xelís de Toro (Galicia/Reino Unido).



En el área metropolitana, el Ayuntamiento de Carral rindió trbuto a Uxío Novoneyra con la lectura de algunos de sus versos por parte de los alumnos del instituto, que organizaron un acto en la calle que lleva el nombre del poeta, en el marco de las actividades conmemorativas del 25 aniversario del Certame de Poesía do Concello de Carral.



Al homenaje acudieron la corporación, los estudiantes y el hijo del escritor, Uxío Novo, que agradeció el recuerdo a su padre.







En Betanzos, la alcaldesa, María Barral, presidió en el Aula Xulio Cuns la presentación del proyecto poético Amaterasu.