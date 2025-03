A Coruña apagará os seus principais monumentos en apoio á loita contra o cambio climático

O Concello da Coruña reafirma o seu compromiso coa loita contra o cambio climático e a sustentabilidade enerxética sumándose, un ano máis, á iniciativa mundial “A Hora do Planeta”, promovida polo Foro Mundial da Natureza (WWF).



O vindeiro sábado 22 de marzo, entre as 20:30 e as 21:30, algúns dos monumentos máis emblemáticos da cidade apagarán as súas luces como xesto simbólico de concienciación cidadá sobre a importancia de reducir a pegada ecolóxica e protexer o medio ambiente. Entre os espazos incluídos están a Torre de Hércules, o Obelisco Millenium, a fonte de Catro Camiños e a muralla do Hospital Abente e Lago.



Ademais, o Concello organizará unha acción especial na Torre de Hércules, onde se colocarán mil velas formando o símbolo da iniciativa a partir das 18:30 horas, como parte das actividades de sensibilización sobre a crise climática.



A concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, fixo un chamamento á participación cidadá nesta acción global: “Animamos a todas as persoas e entidades a unirse a este evento ben apagando as luces dos seus domicilios e establecementos, ben participando na actividade na Torre de Hércules.



Dende a súa primeira edición en 2007, “A Hora do Planeta” conseguiu implicar a millóns de persoas en todo o mundo e sumar ao apagado simbólico algúns dos monumentos máis emblemáticos do planeta. O ano pasado adheríronse á iniciativa máis de 200 países.



Con esta acción, o Goberno de Inés Rey pretende reafirmar o seu compromiso coa loita contra o cambio climático e coas políticas de sustentabilidade enerxética, reducindo o consumo eléctrico municipal e impulsando medidas para unha cidade máis verde e sostible.