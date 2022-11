A Coruña analizará el proyecto de la pasarela de la Xunta y ofrecerá una respuesta “con la mayor brevedad posible”

Primera toma de contacto entre el Gobierno local de A Coruña y la Xunta para tratar de despejar dudas sobre el proyecto de la pasarela entre As Xubias y Santa Cristina. El concejal de Infraestructuras, Francisco Díaz Gallego; el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor; y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, se reunieron hoy para analizar la viabilidad de la iniciativa. En el encuentro faltó representación del Ayuntamiento de Oleiros, que esta semana manifestó su total rechazo a la actuación.



Si bien la postura todavía no está adoptada, Díaz Gallego agradeció que se haya producido la reunión que llevaba esperando “ocho meses”. “No entendíamos esta reunión como un ultimátum, sino una primera toma de contacto sobre un proyecto que no conocíamos para poder adoptar una decisión”, dijo el concejal. Las dudas que ha despejado la Xunta sobre este “proyecto de interés autonómico” tienen que ver con la modificación del plan general y la movilidad. Ahora, el Gobierno local analizará la documentación disponible, incluido un estudio sobre movilidad en el entorno, aunque no fija plazos para conceder una respuesta. “Intentaremos que sea con la mayor brevedad posible, pero necesitamos tiempo”, añadió.

La Xunta, por su parte, espera que A Coruña traslade un apoyo claro a la iniciativa en la que el Gobierno gallego tiene la voluntad de invertir ocho millones de euros. Gonzalo Trenor destacó que la pasarela está sustentada en informes técnicos, ambientales y de dinámica del litoral que ya fueron enviados hace meses a ambos ayuntamientos, además de un estudio de movilidad más reciente, que se les remitirá en breve. Francisco Menéndez remarcó la necesidad de un pronunciamiento ágil y rotundo por parte del Gobierno local dado que la actuación está condicionada a los plazos fijados por el programa Next Generation de la Unión Europea.



Además, explicó que la Xunta preparó el pliego para licitar el contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras de la senda litoral con el que se seguirá adelante siempre que se tenga la confirmación de apoyo a la iniciativa por parte del Ayuntamiento de A Coruña y la garantía de que el Ayuntamiento de Oleiros no entorpecerá administrativamente el desarrollo del proyecto. “Tendremos que valorar cuál es la postura definitiva desde el punto de vista administrativo”, concluyó.